Quando gioca Sinner in semifinale agli Australian Open contro Shelton: data e orario del prossimo incontro Jannik Sinner dopo la vittoria contro De Minaur tornerà in campo per la semifinale degli Australian Open venerdì 24 gennaio, contro Shelton. A che ora gioca? Non prima delle 9:30 ora italiana.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner dopo aver battuto De Minaur tornerà in campo per la semifinale degli Australian Open nella giornata di venerdì 24 gennaio. La prossima partita del numero uno al mondo si giocherà non prima delle 9:30 (ora italiana) contro Shelton – che ha eliminato Sonego – e metterà in palio dunque la qualificazione alla finale di domenica contro uno tra Djokovic (che ha eliminato Alcaraz) e Zverev (vincitore contro Tommy Paul), gli altri due semifinalisti. Sinner avrà dunque a disposizione poco più di 24 ore per recuperare le energie e preparare al meglio il nuovo match.

Sinner in semifinale agli Australian Open, quando gioca: data e orario

Sinner dopo la vittoria contro Alex De Minaur giocherà dunque la semifinale della parte alta del tabellone. Il suo avversario sarà Shelton con la prossima partita di Jannik in programma venerdì 24 gennaio, in orario ancora da definire. Questa sarà dunque la seconda semifinale degli Australian Open dopo la prima tra Novak Djokovic e Alexander Zverev in programma nella notte italiana tra giovedì 23 e venerdì 24. Archiviato il programma delle semifinali, sarà il turno dell'ultimo atto: la finale è in programma domenica.

Contro chi gioca Sinner in semifinale: il prossimo avversario

Il prossimo avversario di Sinner, nella semifinale degli Australian Open sarà l'americano Ben Shelton. Il numero uno dunque affronta il numero 20, che è reduce dalla vittoria sull’altro azzurro Lorenzo Sonego. Si tratta del sesto incrocio tra questi due tennisti, con Jannik che è in vantaggio per 4-1. L’unica sconfitta nel primo precedente nel 2023, poi sono arrivate quattro vittorie di fila del nostro portacolori. Tre solo nella scorsa stagione a Indian Wells, Wimbledon e Shanghai. I due non si sono mai sfidati così avanti in un torneo. Shelton è un giocatore molto potente, a suo agio sulle superfici veloci e con un servizio molto temibile.