Zverev litiga con l’arbitro per colpa di una piuma, la discussione è surreale agli Australian Open Alexander Zverev si è qualificato per le semifinali degli Australian Open. Il tedesco nel corso della sfida con Tommy Paul ha discusso con il giudice di sedia che aveva interrotto un punto a causa di una piuma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Quando gioca Alexander Zverev, numero 2 della classifica ATP, almeno un momento polemico c'è sempre. Così è stato anche nel corso della partita dei quarti di finale con gli Australian Open con Tommy Paul, battuto in quattro set. La discussione forte con il giudice di sedia è stata, però, clamorosamente prodotta da una piuma, che è piovuta sul campo all'improvviso e ha portato all'interruzione di un punto.

Zverev in semifinale agli Australian Open con Djokovic o Alcaraz

Tutto è bene quel che finisce bene per Alexander Zverev che ha battuto in quattro set Tommy Paul, tennista americano che da lunedì prossimo sarà nella top ten. Un successo ottenuto di forza dal tedesco che ha vinto i primi due set al tie-break, poi dopo aver perso il terzo lo ha regolato nel quarto. Sarà una semifinale di lusso contro Alcaraz o Djokovic. Sfida da non perdere venerdì.

Una piuma in campo e il gioco viene sospeso in Zverev-Paul

Sul finire del secondo set Zverev ha vissuto un momento di grande tensione con l'arbitro per una situazione onestamente surreale. Perché quanto visto sulla Rod Laver Arena è forse unico nella storia del tennis. Paul e Zverev stavano giocando un punto importante nella parte conclusiva del secondo set (punteggio 6-7 4-2 40-40). L'americano non mette la prima, gioca con cautela la seconda e così si dà vita a uno scambio mediamente lungo. Scambio che viene interrotto dall'arbitro, che fa infuriare Zverev. Scambio interrotto perché sul centrale di Melbourne è caduta una piuma. La discussione per la manna caduta dal cielo ha fatto infervorare Zverev che ha subito anche un warning (un'ammonizione) per oscenità.

Zverev discute con il giudice di sedia

La seconda testa di serie raccoglie la piuma, la mostra all'arbitro e dice chiaro e tondo che non si può interrompere un punto per una piuma, che il gioco non lo ha infastidito. Zverev continua dicendo che di piume a Melbourne ne cadono a centinaia. Non è un oggetto che è entrato in campo e ha creato danni – come un'altra pallina o una matita. Il gioco non andava sospeso. Ma ormai il dato era tratto. La discussione finisce lì, Paul vince il punto successivo, e terrà il servizio prima di essere poi rimontato nel secondo e sconfitto in quattro.