video suggerito

Shelton ha una strategia per battere Sinner agli Australian Open: “Devo capire quando attaccare” Ben Shelton sarà l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open. Il tennista americano è nettamente sfavorito, ma crede di avere la possibilità di vincere: ha un piano di gioco: “Devo avere fiducia”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner giocherà la quinta semifinale Slam della sua carriera venerdì 24 gennaio contro Ben Shelton. Va da sé che il numero 1 ATP è favoritissimo per raggiungere la seconda finale consecutiva agli Australian Open. Shelton è un giocatore in crescita, a 22 anni disputerà la seconda semifinale in un Major. Sa di dover provare a scalare una montagna, ma è convinto di avere la possibilità di vincere, ed ha, sulla carta, una ricetta per provare a competere con Sinner.

Cinque precedenti tra Sinner e Shelton: il bilancio è 4-1

Sinner e Shelton si sono già affrontati cinque volte. Il primo confronto lo vinse l'americano, nel torneo di Shanghai (autunno 2023). Poi quattro successi di Jannik, che non ha perso nemmeno un set e ha vinto quattro tie-break in fila. Tra questi c'è anche la vittoria ottenuta negli ottavi dello scorso Wimbledon. Insomma, uno Jannik nettamente favorito, ma non si può certo considerare questa partita come una passeggiata di salute. Shelton sta giocando un grande torneo e non è l'ultimo degli arrivati.

Shelton e il piano per la partita con Sinner

L'americano, parlando anche con la ‘Gazzetta dello Sport', ha parlato della sua strategia. Shelton, che è allenato dal papà (Ben, ex tennista, vinse due titoli e arrivò fino al numero 55 ATP), sa cosa da fare contro Sinner: "Credo che dovrò scegliere i momenti giusti in cui attaccare, devo avere fiducia nel mio piano di gioco e magari essere un po’ più aggressivo da fondo, e dovrò accettare scambi lunghi. Oppure, a seconda di come andrà il match, potrei giocare più d’anticipo, provando il serve and volley".

Idee chiarissime per il piano di gioco. Idee chiare a tutto tondo, perché Shelton sa che affronterà un tennista che pare imbattibile: "So che non sarà facile. Jannik è il numero 1 difende il titolo e ultimamente con me ha sempre vinto". E non solo contro Shelton. Le vittorie consecutive sono 19 in assoluto, 12 a Melbourne, e in generale ci sono 35 successi nelle ultime 36 partite giocate.