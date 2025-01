video suggerito

Binaghi: "Siamo stati imbrogliati, è terribile che si debbano pagare soldi per vedere Sinner in TV" Il presidente della FITP Angelo Binaghi si batterà per garantire la trasmissione in chiaro del maggior numero di tornei di tennis, e in particolare degli incontri di Jannik Sinner.

A cura di Alessio Morra

Il tennis in Italia è tornato popolarissimo. Non si è ai livelli del calcio, ma il miglior giocatore al mondo è italiano. Jannik Sinner ha appena vinto il terzo titolo Slam della sua carriera, ha 23 anni e un futuro radioso davanti. Insomma, è tennis-mania. Il presidente della FITP Angelo Binaghi spera o meglio vuole che il tennis sia trasmesso maggiormente in chiaro, e auspica che la maggior parte degli eventi, ora, a pagamento per abbonati, siano disponibili anche gratuitamente.

Quali tornei di tennis si possono seguire in chiaro in TV

I tornei di tennis che si possono seguire in chiaro sono davvero pochissimi: gli Internazionali d'Italia, le ATP Finals (da quando si giocano a Torino) e la Coppa Davis, oltre agli US Open, trasmessi da Supertennis (e pure da Sky). Stop. In casi di particolari eventi di rilevanza nazionale c'è stata un'apertura e la trasmissione in chiaro della finale Djokovic-Berrettini di Wimbledon 2021 e di Sinner-Zverev, degli Australian Open.

Binaghi si batterà per avere più tennis in chiaro

Intervistato da ‘La Politica nel Pallone', su Radio Rai 1, Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha detto chiaramente che i principali tornei di tennis, o quantomeno gli incontri più importante – in particolare quelli di Sinner – debbano essere mandati in onda anche in chiaro: "L'obiettivo è rendere il tennis sempre più popolare e praticato. Dobbiamo combattere a tutti i livelli per non farci più imbrogliare come successo nell'ultimo anno e far sì che il tennis in tv possa essere fruito in chiaro da tutta la popolazione italiana, di qualsiasi età e di qualsiasi ceto sociale".

Aggiungendo: "È terribile pensare che i nostri ragazzi, per veder vincere Sinner e l'abbraccio a Zverev, debbano avere i soldi per pagare l'abbonamento a una pay-tv. Il tennis italiano è morto con la pay-tv 30 anni fa, non permetteremo che succeda di nuovo". I dati di ascolti della finale Sinner-Zverev, in chiaro sul NOVE, potrebbero dar manforte alle parole del presidente Binaghi.

A maggio gli Internazionali d'Italia: biglietti a ruba

Poi si è soffermato sul torneo di Roma, in programma a maggio quando si spera tornerà a vincere un tennista italiano: "Il nostro sogno nel cassetto è che questo sia l'anno buono per vincere gli Internazionali d'Italia, abbiamo tante frecce al nostro arco. Sarà un'edizione straordinaria, tutto più grande e comodo. La vendita dei biglietti procede a gonfie vele, +40% rispetto al record assoluto dello scorso anno".