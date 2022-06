Da Ilary Blasi a Claudia Gerini, tutti i Vip al Circo Massimo per il concerto di Vasco Rossi Ieri sera, sabato 11 giugno, Vasco Rossi ha conquistato il Circo Massimo di Roma con il suo concerto: oltre 70 mila persone si sono scatenate a ritmo della sua musica, tra queste anche Ilary Blasi, Claudia Gerini e altri VIP.

A cura di Gaia Martino

Roma ieri sera era in fiamme per Vasco Rossi. Il Komandante è andato in scena al Circo Massimo della Capitale con la prima serata – stasera è attesa la seconda – ed ha raccolto ai piedi del palco circa 70 mila persone. Tra queste anche tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica. Oltre Thomas Raggi e Ethan Torchio, il chitarrista e il batterista dei Maneskin, hanno partecipato all'evento imperdibile anche VIP come Ilary Blasi e Claudia Gerini. La conduttrice dell'Isola dei Famosi si è scatenata tra la folla insieme alla sorella Melory.

I Vip al concerto di Vasco Rossi a Roma

Ethan Torchio e Thomas Raggi erano ieri a Roma per il concerto di Vasco Rossi ed oltre a seguire le esibizioni del Komandante hanno scattato foto con i fan. Ma non erano gli unici VIP ad aver preso parte all'evento.

Ai piedi del palco anche Claudia Gerini che attraverso il profilo Instagram ha espresso la sua felicità nel poter seguire l'evento, accompagnata dalle figlie Linda Zampaglione e Rosa Enginoli: "Cosa posso desiderare di più…? “Vasco live” al Circo Massimo con le mie ragazze" ha scritto. Anche il Komandante ha pubblicato un video mentre l'attrice si scatena con le sue canzoni. Tra il pubblico anche il cantante Bugo, la giornalista Susanna Galeazzi e la schermitrice italiana Bebe Vio.

Leggi anche Signorini pungola Ilary Blasi sulla presunta crisi con Francesco Totti, la reazione della conduttrice

Bugo al concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo

Ilary Blasi scatenata al concerto di Vasco Rossi con la sorella Melory

Anche la padrona di casa dell'Isola dei Famosi 2022 era al Circo Massimo ieri sera. In compagnia della sorella Melory Blasi, si è scatenata ballando e cantando a squarciagola le canzoni dell'artista, tra queste soprattutto Ti prendo e ti porto via che ha documentato con un video sui social. Attraverso le sue IG story la conduttrice ha mostrato non solo il look scelto per la serata ma anche alcuni video mentre si diverte a saltare avanti il palco tra il pubblico.