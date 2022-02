Cesare Cremonini canta a Sanremo 2022, nel pubblico anche la fidanzata Martina Maggiore Cesare Cremonini, super ospite nella terza serata del Festival di Sanremo 2022, canta i suoi brani più celebri sul palco dell’Ariston: nel pubblico anche la fidanzata Martina Maggiore.

A cura di Gaia Martino

Cesare Cremonini è il super ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Il celebre artista bolognese ha rubato la scena all'Ariston aprendo con uno dei suoi brani più celebri, Nessuno vuole essere Robin, prima di proseguire con altre canzoni di successo come Poetica, Marmellata #25, Logico e La nuova stella di Broadway. Tra il pubblico anche la sua fidanzata Martina Maggiore a cui ha dedicato uno dei suoi singoli, Giovane Stupida. La 25enne originaria di Rimini ed il cantante sono fidanzati da circa tre anni: su Instagram ha pubblicato una sua fotografia scattata nel teatro di Sanremo.

L'esibizione di Cesare Cremonini a Sanremo 2022

Cesare Cremonini ha fatto il suo esordio sul palco dell'Ariston questa sera di giovedì 3 febbraio, la terza serata della kermesse, con un medley di canzoni. Ha cominciato con Nessuno Vuole Essere Robin per poi proseguire con alcuni dei suoi singoli più celebri tra cui Marmellata #25, Logico, La Nuova Stella di Broadway e Poetica. L'artista bolognese ha incantato il pubblico ed a fine esibizione ha commentato: "È un onore enorme suonare per voi con tutta questa fantastica orchestra, è stato un onore suonare per l'Italia di Sanremo".

La storia d'amore con Martina Maggiore

Cesare Cremonini e Martina Maggiore sono fidanzati da circa tre anni e sono i protagonisti del video clip di Giovane Stupida. Il cantante bolognese ha scritto il brano per raccontare del loro amore:

Il testo è un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l’uno dell’altra.

Tra loro ci sono diversi anni di differenza: lui ha 41 anni, lei 25. Sui social non si mostrano sempre insieme ma in occasione del Festival di Sanremo 2022 Martina ha aggiunto tra le sue stories una foto di coppia: "Con te".