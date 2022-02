Cesare Cremonini racconta: “Mi scartarono a Sanremo nel 2000” Cesare Cremonini racconta di essere stato scartato al Festival di Sanremo del 2000, quando dopo il successo di “50 Special” propose un brano con la sua band, i Lunapop.

A cura di Ilaria Costabile

Cesare Cremonini è stato il superospite della terza serata di Sanremo 2022, un vero e proprio evento nell'evento la sua partecipazione al Festival, dal momento che sul palco dell'Ariston non c'era mai stato in anni e anni di carriera. La sua esibizione è stata apprezzata dal pubblico in salache ha partecipato attivamente, cantando a gran voce il medley di canzoni di successo realizzate in questi anni. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera l'artista svela il suo rapporto con la kermesse e il motivo per cui nel suo percorso non si sia mai imbattuto nella gara canora più famosa d'Italia.

Cremonini e il rapporto con la tv

Una scelta ponderata quella di Cesare Cremonini, che non ha mai avuto un rapporto morboso con i media, tanto che anche in televisione le sue apparizioni sono sempre state sporadiche. Il motivo, molto semplice, risiede nel fatto che una sovraesposizione, secondo l'artista, non sarebbe stata utile: "La mia vita artistica è stata guidata da un dialogo col pubblico basato sulle canzoni. Per evitare che la comunicazione superasse le canzoni ho sempre tenuto la musica in parallelo rispetto alla tv che ho frequentato poco. Il parallelismo si incontra solo adesso in un momento in cui sento che il centro del racconto non è più il singolo brano, ma la mia storia".

La bocciatura a Sanremo vent'anni fa

Eppure il cantante bolognese racconta di essere stato vicinissimo alla partecipazione al Festival di Sanremo, quando più di vent'anni fa, ancora con i Lunapop decise di tentare la selezione: "Dopo il successo di “50 Special” nel 2000 pensammo al Festival come mezzo per raccontare che c’era anche un album e non solo una canzone. Nella commissione c’era Enrico Silvestrin, vabbè… Scartarono “Mary seduta in un pub”. A me è andata bene, ero immaturo, e reputo giusta la scelta. Non so se fu giusta per la manifestazione". Ora che il primo step è stato superato e sul palco è salito in veste di super ospite non è esclusa una nuova partecipazione, stavolta da cantante in gara: "A Sanremo in gara ci vai due volte: una prima di avere i capelli bianchi e una quando hai i capelli bianchi. Alla prima ci sono arrivato ora che spunta qualche pelo bianco nella barba".