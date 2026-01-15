Cesare Cremonini ufficializza la storia con Caterina Licini: le foto del viaggio in USA

Tornato da un lungo viaggio negli Stati Uniti, Cesare Cremonini ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che ritraggono i posti in cui ha girato e tra foto e video spunta anche il volto di Caterina Licini. È così che il cantautore bolognese ufficializza la loro storia d'amore, di cui in realtà si parlava già da mesi.

Le foto del viaggio in USA confermano la storia con Caterina Licini

Non ci sarebbe stato bisogno di un carosello su Instagram per ufficializzare una storia di cui si vociferava già da tempo, ma dal momento che Cesare Cremonini ha pubblicato una serie di scatti dopo il suo ultimo viaggio on the road in America, da Miami a Los Angeles, può aver senso parlare di ufficialità e soprattutto del desiderio del cantante di condividere momenti e ricordi belli di cui fa parte anche Caterina Licini. La 30enne, ex ballerina e oggi copywriter, compare sorridente in un video, inquadrata proprio dal cantante, in alcuni scatti si diverte ballando, in uno in bianco e nero sono vicini e lei si abbassa per dare un bacio sulla guancia a lui che, intanto, si diletta con la chitarra.

I primi gossip sulla loro frequentazione

D'altra parte, in una lunga intervista al Corriere della Sera, di fine novembre, annunciando la fine della storia con Giorgia Cardinaletti, ha dichiarato di essere nuovamente innamorato e in quel frangente aggiunse: "Non vado oltre". Di Caterina Licini si parlava già dall'estate, quando Cremonini era in tour e in più occasioni la trentenne è stata beccata al suo fianco, pare infatti che lo abbia seguito in più tappe. Il loro incontro sarebbe avvenuto sul set del videoclip del brano Ora che non ho più te, e piano piano, poi, avrebbero iniziato a frequentarsi, pur tentando di stare quanto più lontano possibile da occhi indiscreti e di godersi le fasi iniziali di una conoscenza che, ovviamente, necessità di tempo per capire se possa tramutarsi in qualcosa di più. Ad oggi, pare proprio che sia così.