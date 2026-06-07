Cesare Cremonini al Circo Massimo, sul palco la fidanzata Caterina Licini: il ballo che ha conquistato il pubblico

Durante la prima tappa del suo tour al Circo Massimo a Roma, Cesare Cremonini ha voluto sul palco la fidanzata Caterina Licini, che ha ballato insieme a lui sulle notte di La Ragazza del futuro. Un momento intimo e romantico condiviso con gli oltre 60mila fan presenti.

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Cesare Cremonini e Caterina Licini. Dopo aver ufficializzato la loro relazione a gennaio, con alcuni scatti di un viaggio in America, il cantante ha voluto la fidanzata con lui sul palco durante la prima tappa del tour Live2026 al Circo Massimo a Roma, davanti ad oltre 60mila fan.

Oltre che sentimentale, il legame tra Caterina Licini e Cremonini è anche artistico. Lei è una ballerina professionista ed è proprio questo che li ha portati vicini per la prima volta e li ha riuniti sul palco dello show dell'artista, lo scorso 6 giugno a Roma. Licini è salita sulla passerella e ha ballato con l'artista, stringendosi a lui in un romantico momento sulle note del brano La Ragazza del futuro.

"Grazie per aver ballato la musica del futuro con me", ha poi scritto Cremonini sui social ringraziando la fidanzata per aver condiviso per aver condiviso il palco con lui. Ad accompagnare la dedica, alcune immagini del backstage dell'artista, dove Licini è una presenza costante.

I due si sono incontrati per la prima volta sul set del videoclip di Ora che non ho più te e con il tempo hanno iniziato a frequentarsi. Dopo la fine della storia con Giorgia Cardinaletti (ora prossima al matrimonio con Francesco Bechis), Cremonini aveva raccontato in un'intervista al Corriere della Sera di essere di nuovo innamorato, senza però voler aggiungere altro sulla sua situazione sentimentale. L'ufficialità è arrivata a gennaio, quando l'artista ha condiviso su Instagram alcuni scatti di un road trip in America, che ha condiviso con la ballerina. Lei ha 30 anni, è originaria di Padova e nel 2011 ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi arrivando a un passo dal Serale. Da allora ha continuato a danzare, unendo la passione per questo mondo a quella dei social e della scrittura.