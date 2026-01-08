Nicola e Karen de L’amore è Cieco si sono lasciati ufficialmente: “Non ci sono le condizioni per continuare”

Nicola e Karen, protagonisti del programma Netflix L’amore è Cieco Italia, si sono lasciati. Dopo il sì all’altare e diversi tentativi di far funzionare la relazione, hanno annunciato la rottura sui social.

Nicola Botticini e Karen Norman si sono lasciati. La coppia è nata all'interno del programma L'amore è cieco Italia e, dopo il sì al matrimonio e alcuni tentativi di far funzionare la loro storia, hanno deciso ufficialmente di prendere strade separate. L'annuncio con un post pubblicato sui social.

"Non mi vengono tante parole e in questi giorni mi sto prendendo un po’ di tempo per me", ha esordito Nicola in un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram. Poi ha fatto sapere che la storia con Karen è ufficialmente arrivata al capolinea, nonostante i diversi tentativi di riallacciare il rapporto: "Ci abbiamo provato, perché gli occhi con cui ci guardiamo meritavano questo tentativo, ma purtroppo a volte l’amore non basta se non ci sono tutte le condizioni per andare avanti e in questo momento bisogni e condizioni diverse, ci hanno portato alla decisione difficile, che le nostre strade non potevano andare avanti".

Nonostante abbiano deciso di prendere strade separate, Nicola ha precisato che Karen per lui "è amore" e nei suoi confronti ci saranno "rispetto e belle parole". Ad oggi è intenzionato a continuare a cercare l'amore e, come primo passo, vuole ripartire da se stesso.

Nel programma Netflix L'amore è Cieco, Karen e Nicola si sono detti sì all'altare dopo aver vissuto un periodo di convivenza e dopo essersi scelti al buio, senza conoscere il loro aspetto. Tuttavia, dopo le nozze, i rapporti si sono incrinati per via di un'accesa discussione in cui era coinvolto anche il lato economico e una presunta differenza nei rispettivi stili di vita. Nella reunion del programma, uscita lo scorso 19 dicembre, Nicola aveva spiegato di amare ancora Karen e di voler provare in tutti modi a riconquistarla, dando così al loro amore una seconda possibilità. Possibilità che ci sarebbe stata ma che non ha portato al finale sperato.