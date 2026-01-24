Flavio Ubirti e Nicole Belloni raccontano il dopo Uomini e Donne, come procede la loro conoscenza

Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato come stanno vivendo i primi momenti dopo la scelta a Uomini e Donne. I due sono affiatati e complici, certi di voler condividere ancora un lungo tratto di strada insieme.

Nella puntata di sabato 24 gennaio 2026 di Verissimo sono stati ospiti Flavio Ubirti e Nicole Belloni, che hanno lasciato insieme Uomini e Donne, dopo aver iniziato la loro conoscenza nel programma condotto da Maria De Filippi. La neo coppia si è raccontata, parlando anche del loro futuro.

Cosa è successo dopo la scelta

Complici e affiatati, così arrivano nello studio di Silvia Toffanin, che rivolge loro la prima domanda, quella che si pone a tutti coloro che lasciano il percorso del dating show di Canale 5 per poi immergersi nella vita reale ed è Flavio a rispondere: "Sta andando bene, naturalmente la conoscenza vera è iniziata dopo la scelta, nel programma ci si conosce, ma è la quotidianità che fa conoscere veramente". A proposito della scelta, Nicole era sicura che non sarebbe stata lei:

Ero convintissima non scegliesse me, ero convinta che l’ultima esterna sarebbe stato l’ultimo giorno in cui avrei visto Flavio, quando è andato via non ti dico come stavo. Però in quel momento ho pensato che avrei dovuto dare tutta me stessa, mi sono lasciata andare e mi sono goduta tutto fino in fondo.

La magia dell'ultima esterna insieme è stata decisiva per Flavio che, infatti, ha raccontato di aver preso la decisione finale solo dopo aver trascorso più tempo con entrambe:

Ho deciso dopo aver fatto le giornate, ero convinto di fare la scelta perché avevo chiuso il cerchio con entrambe, mi mancava la quotidianità, viverle più intensamente, dopo la giornata che ho fatto con lei ho scelto, è stato il momento in cui ho capito che ci sarebbe stato un futuro, ed è stato un bene che lei pensasse fosse l’ultima volta perché si è lasciata andare.

Eppure, non sono mancati momenti di tensione, in cui il tronista era sul punto di lasciare la trasmissione perché non sembrava ci fossero i presupposti per costruire qualcosa di serio: "Non è il mio modo di essere fare troppe discussioni, fare scenate litigi, nessuno mi ha legato con la corda, quindi se deve andare così me ne vado io".

Nicole Belloni e il rapporto speciale con sua nonna

Durante l'ultima giornata trascorsa insieme, Flavio e Nicole hanno fatto visita alla nonna della ex corteggiatrice, con la quale vive da tempo ed è stata una seconda madre per lei, dal momento che con i suoi genitori ha sempre avuto un rapporto piuttosto conflittuale:

Fin da quando sono piccola ho avuto questo rapporto molto bello con la mia nonna. Il rapporto con la mia famiglia è stato complicato, dopo un anno ho fatto pace con mia mamma, vedo che lei si sta impegnando ad avere un rapporto con me, quando ero piccola con la mia famiglia è stato un continuo litigare.

Il futuro di Flavio Ubirti e Nicole Belloni

Intanto i novelli fidanzati si godono questi momenti di passione facendo la spola tra la Lombardia, dove vive lei e la Toscana, dove si trova lui che infatti ha le idee molto chiare sul da farsi: