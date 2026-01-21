Nicole Belloni e Flavio Ubirti dopo la scelta a Uomini e Donne, le prime foto insieme: “La nostra favola”

Nicole Belloni e Flavio Ubirti si stanno godendo la loro quotidianità dopo la scelta a Uomini e Donne, andata in onda ieri, martedì 20 gennaio. Con un post su Instagram, l’ex corteggiatrice ha mostrato le prime foto scattate insieme: “La favola ha ufficialmente inizio”.

Nicole Belloni è tornata a casa con Flavio Ubirti dopo la scelta a Uomini e Donne. In un post su Instagram ha fatto un resoconto della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, conclusasi con il lieto fine, a corredo delle prime foto scattate con l'ormai ex tronista, ex tentatore di Temptation Island, che ha scelto di proseguire la conoscenza con lei dopo il corteggiamento nel programma.

Dopo la puntata della scelta, andata in onda martedì 20 gennaio, la corteggiatrice ha aggiornato il suo profilo Instagram, scrivendo: "Ancora faccio fatica a realizzare tutto quello che ho vissuto". Ha spiegato di aver vissuto un "viaggio intenso, un mix di emozioni fortissime: felicità, paura, fragilità, ma soprattutto una voglia immensa di dare amore. Speravo davvero che alla fine di questo percorso sarei riuscita a trovare la persona giusta a cui donarlo… e mai avrei potuto immaginare di avere accanto qualcuno di così profondamente straordinario", le parole che fanno riferimento a Flavio Ubirti. Sono seguiti i ringraziamenti ai fan, alla redazione, e poi a Maria De Filippi che "mi ha dato la possibilità di vivere questo percorso stupendo, di mettermi in gioco, di crescere e, soprattutto, di farmi incontrare una persona splendida che oggi cammina al mio fianco. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di lei". Ha poi concluso sottolineando che ora inizia la sua "favola": "E non vedo l’ora di iniziare a volare… con il cuore pieno e l’anima grata".

Nelle immagini condivise si mostrano con la nonna e la mamma di lei. E poi ancora in hotel, nei momenti più significativi della loro quotidianità. La scelta era stata registrata a metà dicembre, come anticipato da Fanpage.it, e i due, per questo motivo, hanno avuto modo di viversi in totale privacy in questo mese, prima che la puntata dedicata a loro andasse in onda.