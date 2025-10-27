Cesare Cremonini sul libro dell’ex Martina: “Le avevo dato l’anima e ha raccontato la mia vita intima”

Vedere la propria vita pubblicata nero su bianco e non poter far nulla per impedirlo. È quanto sarebbe accaduto a Cesare Cremonini con il libro Ma che stupida ragazza, scritto dalla sua ex fidanzata Martina Maggiore. Dopo la fine della loro relazione, la giovane ha deciso di raccontare la storia su carta, trasformandola in un libro. Tra le pagine emergono i presunti tradimenti subiti e il periodo difficile in cui la 28enne sostiene di essersi trovata, segnato dal dolore per la loro storia. Ospite del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, Cremonini ha raccontato la difficoltà di vedere una parte così intima della sua vita privata resa pubblica, senza poter intervenire.

Cesare Cremonini: “A Martina Maggiore ho dato l’anima”

Cremonini descrive Martina come una ragazza a cui avrebbe “dato l’anima”, cercando di amarla e aiutarla nel modo migliore. “Ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi, condividendo dettagli che riguardano anche la mia famiglia, e che avrei voluto proteggere per rispetto di loro”, ha spiegato il cantante, rivelando di aver chiesto alla sua ex di condividere i contenuti prima della pubblicazione, richiesta a cui Martina non avrebbe acconsentito.

Cesare Cremonini sul libro: “Ha messo a repentaglio la mia solidità”

Secondo Cremonini, la pubblicazione del libro è stata una sofferenza tale da “mettere a repentaglio la mia solidità”. Tuttavia, sostiene di esserne uscito più forte e di aver compreso che, talvolta, l’odio può essere una forma estrema di amore. Dopo la fine della loro relazione, tra i due ex non ci sono stati ulteriori contatti. Cremonini ha poi avuto una storia con la giornalista Giorgia Cardinaletti e successivamente con Caterina Licini, recentemente terminata. Martina, invece, non ha reso note eventuali nuove relazioni.