Giulia De Lellis svela un dettaglio sul parto: “Questa cosa mi emoziona sempre tanto”

Giulia De Lellis è diventata mamma lo scorso ottobre. L'influencer e Tony Effe hanno avuto una bambina, Priscilla. Di tanto in tanto, la trentenne ha parlato dei mesi della gravidanza e di come sta vivendo questa prima maternità. In queste ore, ha rivelato un dettaglio sul parto che la emoziona particolarmente. La confidenza in una storia pubblicata su Instagram.

Giulia De Lellis svela un dettaglio sul parto. La confidenza è nata per caso. In queste ore l'influencer si trovava a cena fuori, quando ha sentito una canzone che per lei ha un grande valore affettivo. Il brano in questione è Stand By Me, portato al successo da Ben Edward King. Giulia De Lellis ha svelato: "La mia bambina è nata sulle note di questa canzone. Mi emoziona sempre tanto sentirla". Non sorprende, dunque, che riascoltarla evochi in lei il ricordo dolcissimo dell'esatto istante in cui è diventata mamma.

Giulia De Lellis sente la canzone che le ricorda la nascita della figlia e si emoziona

La maternità di Giulia De Lellis. In questi mesi, l'influencer ha raccontato come sta vivendo la maternità. Ha spiegato che, come ogni mamma, si è ritrovata ad affrontare ritmi completamente diversi e a dover conciliare il lavoro con la cura della piccola. Ci sono giornate, più complicate di altre, in cui ha dichiarato: "In pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia, non so come riesco a lavorare". Nonostante sia faticoso, è comunque un momento molto felice per lei:

Questa nuova vita in tre è molto molto faticosa ma ovviamente meravigliosa. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, prendetela alla lettera. È un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso.

Ha deciso di non esporre Priscilla sui social: "Le cose belle le proteggo. Mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così".