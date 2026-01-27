Giulia De Lellis: “Non tocco mia figlia se sono truccata. Mi sento in colpa ad allontanarmi da lei quando lavoro”

Giulia De Lellis sta continuando a raccontare sui social la sua quotidianità dopo la nascita della piccola Priscilla. La neo mamma ha da poco compiuto 30 anni, mentre la figlia avuta con Tony Effe è nata lo scorso ottobre. Tra le sue stories Instagram, l'influencer ha parlato del ritorno alla vita lavorativa e delle difficoltà che comporta avere una bambina di cui prendersi cura.

"Sono rientrata adesso dal lavoro e mi sto struccando. Dovete sapere che non tocco mia figlia se ho del make up in faccia", ha raccontato tre la sue storie Instagram Giulia De Lellis. Prima di prendere in braccio la piccola Priscilla, ha rivelato, sente il bisogno di rimuovere tutto il make up sugli occhi e sul viso. L'influencer ha poi spiegato di avere un problema quando si tratta di doversi allontanare dalla bambina per un breve periodo o per via di alcuni impegni lavorativi: "Soffro molto ad allontanarmi da lei quando lavoro o quando faccio qualsiasi cosa senza di lei. Ci sto provando lo stesso, so che non è normale e che passerà. Mi sento in colpa". A queste parole, ha aggiunto anche un consiglio ricevuto dal ginecologo: "Non è importante il tempo che le dedichi, è importante la qualità di quel tempo".

Già lo scorso dicembre, rispondendo ad alcune domande dei followers su Instagram, De Lellis aveva svelato alcuni aspetti inediti della bambina, come la decisione di non mostrarla mai sui social. Alla curiosità "Perché non fai mai vedere la pupa?", l'influencer aveva risposto: "Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio. La percepisco più al sicuro così". Poi aveva svelato a quale genitore assomiglia di più: "Vorrei poter dire ‘è una mini me' ma è più il papà. Abbiamo fatto una figlia bionda con gli occhi verdi".