Giulia De Lellis pazza di Tony Effe: “È l’amore della mia vita e il più sexy del mondo. Grata a chi non c’è più”

L’influencer si confessa alla soglia dei 30 anni tra l’amore per il rapper e la gioia della maternità: “Ho la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita. Il suo papà è la mia roccia”. Poi la frecciata: “Sono grata perché qualcuno non fa più parte della mia vita”.

Giulia De Lellis apre il suo cuore e traccia un bilancio della sua vita a pochi passi da un traguardo importante. Con l'avvicinarsi del suo trentesimo compleanno, l'imprenditrice digitale ha affidato ai social una riflessione profonda, celebrando la stabilità raggiunta accanto al compagno Tony Effe e la felicità per la loro figlia, Priscilla. Un racconto che sa di pace interiore e gratitudine, lontano dalle turbolenze del passato.

"Sono in pace con me stessa"

Il messaggio inizia con una consapevolezza matura, quella di una donna che ha trovato il proprio equilibrio e che non teme il giudizio esterno. "Tra poco faccio 30 anni e sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento così fortunata", ha esordito Giulia, sottolineando come la sua felicità sia solida nonostante le critiche che spesso accompagnano la sua esposizione mediatica: "Per quanto la gioia altrui non per tutti sia facile da digerire, io la celebro per chi sa amare ogni giorno. Forse perché sono in salute, lo sono tutte le persone del mio cuore".

La dedica a Tony Effe

Il cuore del post è una dichiarazione d'amore totale per la famiglia che ha costruito. Giulia De Lellis descrive la piccola Priscilla come il centro del suo universo, riservando parole di grande stima e passione per Tony Effe, descritto non solo come un compagno, ma come un pilastro fondamentale nella crescita della loro figlia. "Ho la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita. E il suo papà è l'amore della mia vita. La luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più incazzare. L'uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me, la mia famiglia".

Oltre agli affetti, Giulia rivendica con orgoglio la propria libertà professionale e il percorso fatto per arrivare dove si trova oggi. "Sono grata perché mi sento libera, faccio il lavoro dei miei sogni", scrive l'influencer, chiudendo il cerchio con un pensiero rivolto a chi, in passato, ha fatto parte del suo cammino contribuendo a formare la donna che è oggi. "Sono grata perché qualcuno non fa più parte della mia vita ma mi ha resa in parte ciò che sono. Sono grata anche di questo".