Floriana Messina è incinta, l’ex GF: “Chiesi a mio marito di lasciarmi, le chance che avessi figli erano poche”

Floriana Messina, ex concorrente del Grande Fratello, aspetta il suo primo figlio dal marito Diego Rodriguez. Lo ha annunciato su Instagram, raccontando il difficile percorso affrontato per arrivare a questo momento della sua vita.

Floriana Messina è incinta del marito Diego Rodriguez. Ad annunciarlo è stata la stessa ex gieffina con un post pubblicato su Instagram. A circa due anni dalle nozze, i due si preparano ad accogliere il loro primo figlio. Floriana ha raccontato con emozione, e senza nascondere il dolore, il percorso affrontato per arrivare fino a questo momento.

Inizialmente era stata lei a non desiderare di allargare la famiglia, spiegando che il desiderio di maternità era arrivato solo con il tempo. Quando però ha deciso di provare ad avere un bambino, è arrivata la doccia fredda. "Ignoravo parole come riserva ovarica, ormone antimulleriano… e quando mi dissero che le chance di restare incinta erano poche, odiai me stessa. Non volevo costringere mio marito a una vita senza essere chiamato papà", ha scritto su Instagram.

Un dolore che l'aveva spinta persino a chiedere a Diego Rodriguez di lasciarla. "Gli dissi di lasciarmi e trovare qualcuna che gli desse dei figli", ha raccontato ancora Floriana. Una proposta che il marito, naturalmente, non ha mai preso in considerazione. Oggi, però, le cose sono cambiate. Con una foto che mostra la prima ecografia, Messina ha annunciato di essere in attesa di un bambino. Una notizia che ha riempito di gioia la coppia e che è destinata a rivoluzionare la loro vita.

Sono decine le amiche famose di Floriana che si sono congratulate pubblicamente per la gravidanza. Tra queste Guendalina Tavassi, sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello e ancora oggi grande amica, ma anche Nicole Mazzocato, Chiara Nasti e numerosi altri volti noti.

Floriana è quasi al quarto mese di gravidanza e ha svelato che lei e Diego stavano cercando un figlio da anni. Ha spiegato di essere riuscita a utilizzare i propri ovociti durante il percorso che li ha portati alla gravidanza, lasciando intendere di essersi sottoposta a un trattamento di fecondazione medicalmente assistita. Un percorso che, finalmente, ha permesso alla coppia di realizzare il sogno di diventare genitori.

L'arrivo del loro primo figlio, del quale non conoscono ancora il sesso, è previsto per dicembre. "Sarà il nostro regalo di Natale", ha concluso la coppia.