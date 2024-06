L’ex concorrente del GF Floriana Messina si è sposata, alle nozze anche Chanel Totti e il fidanzato

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Floriana Messina si è sposata. L'ex concorrente del Grande Fratello e influencer, seguita su Instagram da oltre 700mila follower, è convolata a nozze con il fidanzato Diego Loasses, imprenditore e calciatore. La cerimonia si è svolta in Costiera Amalfitana, nella Villa Angelina a Massa Lubrense. Tra gli invitati anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Le nozze di Floriana Messina e Diego Loasses

Come mostrano gli scatti condivisi su Instagram, Floriana Messina e Diego Loasses sono convolati a nozze dopo la proposta arrivata lo scorso aprile. La 35enne, ex concorrente del Grande Fratello, ha organizzato una cerimonia in grande stile, curata nei minimi dettagli. La location scelta è stata Villa Angelina a Massa Lubrense, in Costiera Amalfitana. La sposa ha cambiato tre abiti nel corso della festa, ognuno dei quali ha rispecchiato il suo stile, con pizzo e brillantini. Durante la serata non sono mancati divertimento e musica, con tanto di spettacolo dal vivo e balli scatenati, soprattutto degli sposi. Immancabile poi il momento del taglio della torta e del brindisi insieme agli invitati. Tra questi c'erano anche alcuni personaggi noti al pubblico, come Nicole Mazzoccato, ma anche Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, insieme al fidanzato Cristian Babalus.

L'amore tra Floriana Messina e Diego Loasses

Floriana Messina si è fatta conoscere dal pubblico per aver partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Dopo l'esperienza nella Casa, la sua popolarità sui social è cresciuta e oggi conta oltre 700mila follower. Da diversi anni è fidanzata con Diego Loasses, imprenditore e calciatore. I due sono sempre stati uniti durante la loro relazione, anche se nel 2015 si vociferò che lui avesse avuto un flirt con Nina Moric, presto smentito dalla diretta interessata. Lo scorso aprile, Loasses ha chiesto a Messina di diventare ufficialmente sua moglie con una romantica proposta di matrimonio a Parigi.