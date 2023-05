William al padre Carlo: “La Regina sarebbe una madre orgogliosa, so che ci tiene d’occhio da lassù” Il principe del Galles ha preso la scena sul palco del concerto dell’incoronazione, che si è svolto nella serata di domenica 7 maggio davanti al castello di Windsor. Il suo discorso è stato un affettuoso omaggio alla figura del padre, con un pensiero alla Regina Elisabetta.

A cura di Giulia Turco

Il principe William è salito sul palco durante il concerto che si è tenuto nel parco del castello di Windsor all’indomani dell’incoronazione di Re Carlo III. Ad assistere, una fitta platea composta da oltre 20.000 persone, con le telecamere praticamente fisse sulle reazioni della famiglia reale.

Cos'ha detto William sul palco del concerto

Il discorso di William è stato un vero e proprio tributo alla figura di Re Carlo e all’impegno profuso, negli anni prima che avesse inizio il suo regno, tramite la sua fondazione benefica per i membri più svantaggiati della comunità. “Papà, siamo tutti orgogliosi di te”, ha esordito William davanti alla folla. Il principe del Galles ha poi sottolineato che al centro della cerimonia dell’incoronazione e di tutto lo sfarzo che ha portato con sé, il Re ha voluto trasmettere un messaggio su tutti, ovvero quello del suo obbediente servizio del popolo. “Come disse mia nonna quando fu incoronata, le incoronazioni sono una dichiarazione delle nostre speranze per il futuro. E so che è lassù, che ci tiene d’occhio con affetto. Sarebbe una madre molto orgogliosa”, ha detto William carico d’affetto per il padre.

Presenti e assenti al concerto dell'incoronazione

Salito sul palco dopo la performance di Lionel Richie, il principe William si è defilato piuttosto in fretta, mantenendo la promessa ironica fatta al pubblico di non “trattenersi tutta la sera”. Tra il pubblico le telecamere della BBC e dei media internazionali non hanno potuto fare a meno di inquadrare le razioni della royal family a partire da Re Carlo che, al fianco di un’impassibile Camilla, si è lasciato strappare un sorriso commosso. Orgogliosa anche la moglie Kate Middleton e al suo fianco i piccoli George e Charlotte, travolti dall’entusiasmo di vedere il papà salire sul palco. Assente il minore Louis, ancora non abbastanza grande per andare avanti fino a sera, così come lo zio Harry che, subito dopo la cerimonia ufficiale a Westminster, si è defilato fuggendo in aeroporto, pronto a prendere ubi volo di ritorno per la California.