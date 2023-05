Re Carlo e i suoi eredi William e George, le nuove foto ufficiali dopo l’incoronazione Diffuse attraverso i canali social della famiglia reale britannica le nuove foto scattate da re Carlo subito dopo l’incoronazione. In uno scatto, il sovrano posa insieme ai suoi eredi, il figlio William e il principe George. La foto è stata scattata nella sala del trono.

A cura di Stefania Rocco

Il futuro della monarchia britannica in una foto che riunisce tre generazioni della famiglia Windsor. È il contenuto dell’ultima foto ufficiale postata sui canali social di Buckingham Palace dalla famiglia reale inglese. Nell’immagine scattata all’interno della sala del trono compaiono re Carlo, il figlio William, principe del Galles, e il piccolo George, primogenito del futuro sovrano.

Le foto ufficiali scattate durante l’incoronazione

Si tratta di uno scatto realizzato dal fotografo Hugo Burnard nel giorno dell’incoronazione. Carlo, al centro, indossa la veste e la corona imperiali e regge nelle mani il globo e lo scettro con la croce, già utilizzati durante l’incoronazione della regina Elisabetta nel 1953. La sedia del trono risale invece al 1902 quando fu realizzata per l’incoronazione di Edoardo VII. Al suo fianco il futuro erede al trono William, principe del Galles e, dall’altro lato, il giovane principe George, secondo nella linea di successione al trono. Si tratta di un’immagine intrisa di simbolismo, che racconta il passato e il futuro della monarchia.

La foto di re Carlo e della regina Camilla

In un altro scatto diffuso da Buckingham Palace in tarda serata, realizzato sempre nel giorno dell’incoronazione, re Carlo posa insieme alla regina Camilla insieme ai paggi d’onore – compreso il principe George – e le dame di corte. Si tratta di alcune delle prime foto della serie di ritratti ufficiali scattati nel giorno dell’incoronazione. Hugo Burnand, il fotografo scelto per realizzare le foto, è lo stesso che fotografò Carlo e Camilla nel giorno del loro matrimonio nel 2005. Nuovo scatti potrebbero essere diffusi nelle prossime ore nell’ambito di un’iniziativa del Gabinetto affinché ogni edificio pubblico disponga di un ritratto ufficiale del re. Un progetto costato circa 8 milioni di sterline.