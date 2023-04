Tom Parker Bowles difende la madre Camilla e replica al principe Harry: “Non aveva secondi fini” Tom Parker Bowles ha difeso sua madre, la regina consorte Camilla, sottolinenando che non ha “mai avuto secondi fini” nel matrimonio con Re Carlo, ma che ha “sposato la persona che amava”. Dichiarazioni che sono a tutti gli effetti una stoccata al principe Harry e a quanto ha scritto in Spare.

A cura di Elisabetta Murina

La regina consorte Camilla non aveva "alcun secondo fine" quando ha sposato re Carlo III. A prendere le sue difese è stato il figlio Tom Parker Bowles che, intervistato dal podcast New Agents, non solo ha sottolineato l'autenticità dell'amore che lega la donna al marito, ma ha anche lanciato una replica alle parole del principe Harry contenute in Spare.

Tom Parker Bowles difende la madre e risponde al principe Harry

Tom Parker Bowles, insieme alla sorella Laura, ha da poco confermato la sua presenza all'incoronazione, in programma il 6 maggio all'Abbazia di Westminster. Complice forse l'avvicinarsi di questa data, il primogenito della regina consorte Camilla ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, prendendo le difese della madre e lanciando una frecciatina al Principe Harry.

Ai microfoni del podcast New Agents, lo scrittore e noto critico gastronomico ha sottolineato che sua madre non ha "mai avuto secondi fini" nel matrimonio con Re Carlo, ma che ha "sposato la persona che amava". Dichiarazioni che sono a tutti gli effetti una stoccata al principe Harry e a quanto ha scritto in Spare. Nella sua autobiografia, si era infatti riferito alla matrigna definendola "pericolosa" e impegnata in "un lungo gioco" con l'obbiettivo della corona. Nel corso dell'intervista, alla domanda se fosse strano pensare a Camilla come regina, Tom ha risposto: "Resterà sempre nostra madre".

Il principe Harry parteciperà all'incoronazione

L'incoronazione di Carlo III e della regina Camilla è prevista per il prossimo 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster, unita al percorso del corteo reale lungo le strade di Londra. La cosiddetta King's Procession partirà da Palazzo Reale, poi passerà per il viale The Mall e arriverà all'Admiral Arch. Carlo e Camilla viaggeranno a bordo della carrozza reale, la Diamond Jubilee State Coach. Alla cerimonia parteciperà anche il principe Harry, dopo mesi di indiscrezioni sulla sua presenza. La moglie Megan Markle invece non ci sarà perché rimarrà in California con i figli. Si tratta della sua prima riunione con la famiglia dall'uscita del libro Spare.