The Crown 6 si chiuderà con il matrimonio reale di Carlo e Camilla, il perché della scelta di Netflix Nella sesta stagione di The Crown pare che verrà raccontato anche il matrimonio tra Carlo e Camilla Parker Bowles, celebrato nel 2005. La scelta sembra sia stata fatta per attenuare il possibile malcontento per come verrà rappresentato il tragico incidente mortale di Lady D.

Manca solo una stagione per concludere il racconto di The Crown. La serie tv, ormai arrivata al suo quinto capitolo, si avvicina alla sua conclusione, con la sesta e ultima stagione in cui si raccontano gli ultimi Anni Novanta e i primi Anni Duemila. Ragion per cui, sembra proprio che l'ultimo evento celebrato dalla serie di Peter Morgan, sarà il matrimonio tra Re Carlo e Camilla Parker Bowles.

Le nozze di Carlo e Camilla nella serie

Sembra che sia stata una scelta ragionata quella di Morgan e dei produttori della serie Netflix, preoccupati del fatto che il racconto della vita di Lady Diana, con il tragico incidente del 1997 in cui ha perso la vita, potesse turbare la Corona e anche i fan, soprattutto per la rappresentazione che potrebbero darne. Gli autori, infatti, starebbero cercando di chiudere la stagione con una nota positiva, quindi celebrando il matrimonio tra Carlo e Camilla, interpretati da Dominic West e Olivia Williams. Una fonte ha dichiarato al MailOnline che le riprese si svolgeranno nei prossimi giorni a York Minister, in sostituzione della cappella di San Giorgio dove si è svolta in realtà la cerimonia nel 2005. L'insider ha poi dichiarato:

Per qualche mese si è avuta l’impressione che la serie abbia stuzzicato gli spettatori raccontando la storia della morte di Diana in modo morboso… Netflix spera dunque che la decisione di concludere in modo così piacevole li scagioni dall’accusa di insensibilità.

Il timore di un malcontento

Una scelta che risponde alla necessità di celebrare anche l'anno di incoronazione di Re Carlo, come ha aggiunto anche la fonte: "Sarà una vera e propria celebrazione e un momento davvero felice nella storia della monarchia". Secondo alcuni membri dello staff, stando a quanto dichiarato dalla al MailOnline, si tratterebbe di una strategia per attenuare l'effetto provocato dal racconto della morte di Lady D.

Cosa si racconterà nella sesta stagione di The Crown

Nel frattempo continuano le riprese della sesta stagione che, pur attraversando gli Anni Duemila, non toccherà gli ultimi avvenimenti che hanno scosso la Corona e che riguardano i rapporti sempre più intricati con Harry e Meghan Markle, la Brexit e la morte della Regina Elisabetta. Nonostante verrà raccontato l'amore tra il principe William e Kate Middleton, non ci sarà però la messa in scena del loro matrimonio, del 2011, ma solo gli inizi della loro storia ai tempi dell'università.