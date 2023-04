The Crown 6, le prime immagini di William e Kate nella stagione finale Netflix ha pubblicato le prime immagini della sesta stagione. A interpretare i due ruoli sono Ed McVey, nei panni del principe William, e Meg Bellamy in quelli di Kate Middleton.

A cura di Andrea Parrella

Manca poco all'epilogo di The Crown, la serie Netflix che si chiuderà con la sesta stagione in arrivo nel 2023. Mentre il Regno Unito si prepara all'attesa cerimonia di incoronazione di re Carlo III, arrivano anche le prime immagini della sesta stagione, che oltre a raccontare le nozze tra Carlo e Camilla, ripercorrerà anche l'incontro e l'avvicinamento tra William e Kate Middleton, poi sposi e genitori di tre figli. A interpretare i due ruoli sono Ed McVey nei panni del principe e Meg Bellamy in quelli di Kate. Le foto sono state pubblicate dall'account ufficiale Netflix in queste ore.

Le nozze di Carlo e Camilla nella serie

Dopo essersi concentrata su un'ampia porzione di vita di Lady Diana, con il tragico incidente del 1997 in cui ha perso la vita, la sesta stagione di The Crown si chiuderà con l'evento del matrimonio tra Carlo e Camilla. Una fonte ha dichiarato al MailOnline alcune settimane fa dei dettagli relativi alle riprese e, soprattutto, ai criteri di scrittura di questa stagione conclusiva:

Per qualche mese si è avuta l’impressione che la serie abbia stuzzicato gli spettatori raccontando la storia della morte di Diana in modo morboso… Netflix spera dunque che la decisione di concludere in modo così piacevole li scagioni dall’accusa di insensibilità.

Cosa si racconterà nella sesta stagione di The Crown

La serie, pur attraversando gli Anni Duemila, non toccherà gli ultimi avvenimenti che hanno scosso la Corona e che riguardano i rapporti sempre più intricati con Harry e Meghan Markle, la Brexit e la morte della Regina Elisabetta. Nonostante verrà raccontato l'amore tra il principe William e Kate Middleton, non ci sarà però la messa in scena del loro matrimonio, del 2011, ma solo gli inizi della loro storia ai tempi dell'università.