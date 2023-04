“Principe Harry avrà un posto in decima fila all’incoronazione del Re, resterà solo 24 ore a Londra” Ad Harry sarebbe stato destinato un posto in decima fila all’interno di Westminster, dove si svolgerà l’incoronazione di Carlo e Camilla. Una scelta che permetterebbe al duca di defilarsi non appena la cerimonia sarà terminata, senza dare troppo nell’occhio.

A cura di Giulia Turco

L’incoronazione di Re Carlo il prossimo 6 maggio non sarà l’occasione per il principe Harry di accorciare le distanze con la famiglia. Ne sono convinti gli esperti reali, che stanno già ipotizzando tutti i dettagli della cerimonia, alla quale il duca di Sussex dovrebbe partecipare (non solo senza la moglie Meghan Markle) in maniera piuttosto dimessa.

Quella di Harry a Londra sarà una toccata e fuga

Secondo Paul Burrell, l’ex maggiordomo della principessa Diana, “non c’è alcuna possibilità” di una riconciliazione tra Harry e la sua famiglia britannica e, per come è stato organizzato l’evento dell’incoronazione, potrebbe esserci appena il tempo per un breve scambio di parole. L’ex maggiordomo reale rivela al The Sun che ad Harry è stato destinato un posto in decima fila all’interno dell'Abbazia di Westminster, dove si svolgerà l’incoronazione di Carlo e Camilla. Una scelta della quale Harry sarebbe al corrente e che permetterebbe al duca di Sussex di defilarsi non appena la cerimonia sarà terminata, senza dare troppo nell’occhio. Meglio evitare, senz’altro, ogni tipo di speculazione da parte della stampa, che nel corso della sua vita ha causato ad Harry più che un prurito. Al centro del gossip ci sono non solo i motivi dell’assenza di Meghan Markle al fianco del principe, ma anche i presunti malumori tra Harry e il padre Carlo, per l’immagine di Camilla emersa dalla sua recente biografia Spare.

Harry presente solo per far felice il padre

Si prevede, infatti, che quella di Harry possa essere una vera e propria toccata e fuga e che il principe trascorrerà in Gran Bretagna non più di 24 ore. “Harry viene per farsi vedere, perché suo padre vuole che sia lì, sarà felicissimo che entrambi i suoi figli saranno lì per assistere a questo incredibile giorno della sua vita”, rivela l’ex maggiordomo. “Ma Harry non resterà in giro per molto”, ha fatto sapere Burrell a GB News. "Non vuole passare molto tempo con loro e non c’è alcuna possibilità di una riconciliazione in tempi brevi, temo. Penso che riceverà un’accoglienza molto gelosa dai Windsor”.