Morto il conduttore inglese Paul O’Grady, icona Lgbtq+ e amico di Camilla Parker Bowles È morto improvvisamente all’età di 67 anni il conduttore britannico Paul O’Grady. Icona Lgbtq+, aveva creato il personaggio della drag Queen Lily Savage e conduceva uno show seguitissimo dedicato agli animali. Da tempo era amico della regina consorte Camilla, che lo ricorda con grande affetto.

A cura di Ilaria Costabile

Il conduttore inglese Paul O'Grady è morto improvvisamente, all'età di 67 anni, come annunciato dal marito Andre Portasio, con cui era sposato dal 2017. Icona della comunità Lgbtq+ era diventato noto anche per aver creato il personaggio della drag Queen Lily Savage, ed era il volto principale di uno show particolarmente seguito in Inghilterra e dedicato agli animali, ovvero il "Paul O'Grady: For the love of dogs". La sua scomparsa ha gettato nello sconforto alcuni tra gli amici più cari, tra cui figura anche la regina consorte Camilla.

L'annuncio della scomparsa

La scomparsa è avvenuta improvvisamente nella serata di martedì 28 marzo. Non sono state comunicate le cause della morte, ma nel 2012 il conduttore aveva dichiarato di aver avuto due attacchi cardiaci e che i suoi genitori erano scomparsi, per lo stesso motivo, da giovanissimi. Il suo show e anche il personaggio comico da lui creato, quello di Lily Savage, erano riusciti ad attirare il pubblico che, infatti, lo ammirava e sosteneva. Da poco aveva finito le prove del musical "Annie", nel quale interpretava il ruolo di Miss Hannigan, del quale era particolarmente entusiasta. Il marito, Andre Portasio, ha così annunciato la sua morte:

È con grande tristezza che vi comunico che Paul è morto improvvisamente, ma serenamente, ieri sera. Mancherà moltissimo ai suoi cari, agli amici, alla famiglia, ai suoi animali e a tutti coloro che hanno apprezzato il suo umorismo, la sua arguzia e la sua compassione. So che vorrebbe che vi ringraziassi per tutto l’amore che gli avete dimostrato nel corso degli anni. In questo difficile momento, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy e il nostro dolore per la sua perdita.

L'amicizia con Camilla Parker Bowles

Paul O'Grady lascia una figlia, Sharon, avuta dall'amica Diane Jansen nel 1974 e dalla quale aveva avuto due nipoti. Il conduttore aveva anche un matrimonio alle spalle, nel 1977 aveva sposato Teresa Fernandes, affinché non fosse rimpatriata e con la quale aveva divorziato nel 2005. Tra coloro che hanno mostrato un certo dispiacere alla notizia della sua morte c'è anche la regina consorte Camilla, con la quale O'Grady aveva instaurato una solida amicizia, nel comunicato ufficiale fa sapere di essere: "profondamente addolorata di aver appreso della morte di Paul O’Grady, con cui ha lavorato a stretto contatto per sostenere il Battersea Dogs & Cats Home e che con il suo cuore affettuoso e il suo umorismo contagioso ha illuminato la vita di tante persone".