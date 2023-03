È morto Paul Grant, l’attore di Harry Potter e Star Wars aveva 56 anni È morto Paul Grant, l’attore inglese noto per le sue interpretazioni nelle saghe di Star Wars e Harry Potter. Aveva 56 anni. È stato trovato dalla polizia collassato fuori dalla stazione di King’s Cross, a Londra, nella giornata di giovedì 16 marzo.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Paul Grant, l'attore inglese noto per le sue interpretazioni nelle saghe di Star Wars e Harry Potter. Aveva 56 anni. È stato trovato dalla polizia collassato fuori dalla stazione di King's Cross, a Londra, nella giornata di giovedì 16 marzo. Oggi è stata diffusa la notizia del suo decesso.

Le cause della morte di Paul Grant

L'attore è stato trovato privo di sensi, collassato, fuori dalla stazione ferroviaria di Londra King's Cross. È stato subito trasportato d'urgenza in ospedale, dove ne hanno subito dichiarato la morte cerebrale. Questo accadeva nella giornata del 16 marzo, mentre la famiglia ha preso la decisione di spegnare le macchine si supporto vitale nella giornata di domenica. La notizia del decesso è stata resa nota oggi, 21 marzo. La figlia Sophie Jayne si è detta devastata e, parlando del padre al sito The Sun, ha detto: "Portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque". Aveva 56 anni.

La carriera di Paul Grant

L'attore, affetto da nanismo, ha esordito da giovanissimo sul grande schermo interpretando il personaggio di Ewow nel sesto episodio di Star Wars nel 1983. Poi è stato un folletto in Labyrinth- Dove tutto è possibile e ha interpretato sempre un folletto nella saga di Harry Potter, in particolare nel primo capitolo (La pietra Filosofale). Nel corso della sua carriera è stato anche una controfigura in Legend (1985) e Willow (1988).