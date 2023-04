All’Isola Fiore Argento riceve una sorpresa dal padre Dario: “Orgoglioso di te, sei in gamba” Fiore Argento, durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, ha ricevuto una sorpresa da parte del padre Dario Argento: un video messaggio di incoraggiamento. “Sono orgoglioso che hai accettato questa sfida. Sei una ragazza in gamba, l’ho sempre saputo”, ha detto il regista.

A cura di Elisabetta Murina

Lunedì 17 aprile è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi. I naufraghi sono sbarcati in Honduras e, tra prove ricompense e nuovi leader, cominciano a farsi trada le prime alleanze. A rischio eliminazione, questa settimana, ci sono Helena Prestes e Marco Predolin, della tribù de "Las Cichas" e "Los Hombres". Durante la fase delle nomination, è arrivata anche la prima sorpresa di questa edizione: Fiore Argento ha ricevuto un videomessaggio da parte del papà Dario.

Il messaggio di Dario Argento per la figlia Fiore

Chiamata in Palapa per le nomination, Fiore Argento ha ricevuto la prima sorpresa di questa edizione dell'Isola dei Famosi: un videomessaggio da parte del padre, noto regista di film horror. Dario Argento è orgoglioso che sua figlia abbia accettato questa avventura e l'ha incoraggiata a viverla al meglio, rimanendo sempre se stessa:

Sono molto orgoglioso che hai accettato questa sfida, te la caverai bene. Hai cuore, coraggio, sei una ragazza in gamba, l'ho sempre saputo. Un consiglio: se qualcuno ti provoca, non abboccare. Vivi questa avventura al meglio, sii felice. Sei il mio fiorellino. Ti voglio bene.

La naufraga aveva parlato del padre poco prima, dicendo di essere felice che lui seguirà il suo percorso e di volergli dimostrare di essere una ragazza forte: "Sono contenta che lui mi guardi all'Isola, spero vedrà quanto sono forte. Lui è convinto che lo sia, però vorrei dimostrarglielo una volta di più".

Cosa è successo durante la prima puntata dell'Isola

Ilary Blasi ha aperto questa edizione dell'Isola dei Famosi con una piccola frecciatina alla sua separazione da Francesco Totti e salutando i suoi opinionisti in studio, Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Poi tutti i naufraghi arrivano in Palapa, quest'anno divisi in tribù e coppie, come quella formata da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone, che vincono la prova leader. Spazio anche alle prime nomination: al televoto vanno Helena Prestes, modella e attrice, della tribù delle Donne, e Marco Predolin, in passato già concorrente del GF Vip e appartenente alla tribù degli Uomini. Il verdetto la prossima settimana, lunedì 24 aprile.