James Middleton diventa papà: Alizée Thevenet col tubino mostra per la prima volta il pancione Alizée Thevenet è incinta, aspetta il suo primo figlio da James Middleton, il fratello di Kate. L’annuncio è arrivato sui social con il suo primo look premaman all’insegna della comodità.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese non smette mai di attirare tutti i riflettori su di sé, anche se questa volta a far parlare non è uno degli eredi al trono diretti ma James Middleton, il fratello della principessa del Galles Kate Middleton, il motivo? Niente gossip o intrighi di corte, semplicemente presto diventerà papà. A circa 2 anni dal matrimonio, la moglie Alizée Thevenet è incinta del suo primo figlio e lo ha rivelato con degli adorabili scatti col pancione in primo piano. A condividerli su Instagram è stato proprio James che, al motto di "Non potremmo essere più emozionati", ha annunciato che il 2023 si concluderà con la nascita di un bebè.

L'annuncio della gravidanza della moglie di James Middleton

"È stato un inizio anno molto difficile dopo aver perso la mia amata Ella, però concluderemo l’anno con la piccola più preziosa aggiunta alla nostra famiglia che cresce", sono state queste le parole usate da James Middleton per annunciare la gravidanza della moglie Alizée. Le foto col pancione in mostra sono arrivate sui social dopo che quest'ultima aveva preso parte al torneo di Wimbledon con degli abiti premaman che "mascheravano" le forme della dolce attesa. La notizia ha portato non poca gioia nella famiglia Middleton, visto che fino a prima dell'incontro con Alizée James si era ritrovato a combattere contro la depressione. Oggi si è lasciato quel periodo buio alle spalle e non vede l'ora di vedere la sua famiglia allargarsi.

Alizée Thevenet col pancione

Il primo look premaman di Alizée Thevenet

Per le prime foto ufficiali in versione futura mamma Alizée ha scelto un look tutt'altro che premaman. Ha posato nel prato dell'enorme tenuta in cui vive con James al fianco del cagnolino Mable che "fa le feste" al pancione e per l'occasione ha messo in risalto le forme con un tubino fasciante, un modello a costine lungo fin sotto al ginocchio in verde militare. Per proteggersi dal freschetto serale ha poi aggiunto un maglioncino bianco di filo traforato, creando un delicato effetto vedo-non vedo. Capelli legati in un mezzo raccolto improvvisato, niente trucco e sorriso stampato sulle labbra: la moglie di James non potrebbe essere più raggiante.