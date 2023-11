Perché Kate Middleton si è vestita di viola: il colore del tailleur nasconde un significato Kate Middleton ha tenuto un discorso allo Shaping Us National Symposium di Londra. Ha sfoggiato un tailleur viola brillante: il colore è un omaggio.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Se c'è un'occasione ufficiale in programma, quasi sicuramente Kate Middleton vi prenderà parte in tailleur. La principessa del Galles è una fan del completo giacca-pantaloni, che sfoggia ogni volta che ha in calendario appuntamenti giornalieri degni di nota. Si reca spesso in visita ad associazioni di beneficenza oppure tiene discorsi per giornate celebrative e in questi casi è il completo il capo must dei suoi look.

Lo ha confermato nuovamente allo Shaping Us National Symposium di Londra con un look in una vibrante tonalità, che segue il due pezzi bianco (allo Stade de Marsiglia in Francia per un match di rugby), quello verde da 2500 euro (per far visita alla fabbrica AW Hainsworth), quello beige completato con T-shirt bianca (per visitare la sede di Street of Growth a Londra).

Il look della principessa

Oggi Kate Middleton ha partecipato allo Shaping Us National Symposium di Londra, organizzato attraverso il Royal Foundation Centre for Early Childhood da lei fondato. Ha tenuto un discorso dinanzi a tutti i presenti. In sala c'erano esperti e accademici di fama mondiale nel campo della salute mentale e dello sviluppo infantile, due temi a lei particolarmente cari, su cui non si stanca mai di fare sensibilizzazione: è da sempre in prima fila. "È ora di capire che costruire un mondo più sano significa coltivare le fondamenta che sostengono il nostro bambini: tutto, dai sistemi che governano l’assistenza precoce fino al nostro atteggiamento nei confronti di coloro che allevano la generazione successiva e il sostegno che ricevono. Perché se riusciamo a creare una società che vede il bambino in ogni adulto e l'adulto in ogni bambino, inizieremo finalmente a cambiarla in meglio" ha detto.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Per l'appuntamento odierno, la moglie del principe William ha sfoderato nuovamente il tailleur, che ha caratterizzato molti dei suoi outfit recenti, confermando quanto lo ritenga il look perfetto quando si vuole risultare formali ma chic, con un tocco di classe. Stavolta ha puntato sul viola acceso, simbolo di ricchezza e prestigio: un completo di Emilia Wickstead composto da elegante blazer doppiopetto e pantaloni a sigaretta. La principessa ha completato il royal look con un paio di décolleté Gianvito Rossi in pelle scamosciata blu navy e orecchini pendenti con diamanti e zaffiri.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Il significato del viola

Il viola non è stato scelto a caso. È il colore reale per eccellenza e indossarlo oggi, in particolare, ha un significato specifico. Il look di Kate Middleton, infatti, arriva all'indomani del 75esimo compleanno di re Carlo III. L'outfit potrebbe essere proprio un omaggio elegante e rispettoso al sovrano, proprio poiché il viola è stato a lungo considerato il colore della regalità. Questa tradizione ha origini lontane. Anticamente, infatti, il viola era un colore raro ed era una tintura che necessitava di elevati costi di produzione per essere prodotta. Ecco perché ha iniziato a simboleggiare ricchezza e prestigio. Lo indossavano imperatori romani come Augusto e Giulio Cesare, proprio per indicare lusso, sfarzo, potere.

"L’uso del viola andava oltre la semplice opulenza; trasmetteva un forte senso di autorità e significato. Questa associazione si estese attraverso le culture, con il viola che divenne legato al potere imperiale. Nell'impero bizantino, ad esempio, solo la famiglia imperiale poteva usare il viola. Gli imperatori romani abbracciarono il viola come simbolo della loro autorità, una tradizione che sopravvisse nelle successive monarchie europee" ha spiegato a Hello! l'esperta Natalie Salmon.

Questa non è la prima volta che l'elegante principessa sfoggia questo colore. Lo ha indossato, per esempio, il 29 settembre 2021 quando era ancora duchessa di Cambridge, in occasione di una visita a Derry-Londonderry. La stessa nuance è stata indossata per una visita alla Ulster University e nel 2011, per celebrare il National Canada Day.