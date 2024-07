video suggerito

La storia di Kate Middleton diventa un libro, le anticipazioni: la regina Elisabetta morta per tumore Il 1 agosto esce “Catherine, la principessa del Galles”, una biografia di Kate Middleton scritta dal giornalista Robert Jobson. Nel libro si ripercorre la storia della moglie del principe William: dal loro amore all’azione pacificatrice di lei sulla famiglia reale, passando per la cause della morte della regina Elisabetta, mai svelate finora. Le anticipazioni del Daily Mail. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mercoledì 1 agosto esce Catherine, la Principessa di Galles. Si tratta di una biografia di Kate Middleton scritta dal giornalista Robert Jobson, già biografo ufficiale di altri membri della famiglia Windsor. Un libro che ripercorre non solo la storia della moglie del principe William, ma che contiene anche rivelazioni inedite sulla morte della regina Elisabetta, avvenuta nel settembre 2022. C'è la conferma che la sovrana di Inghilterra è scomparsa a causa di un tumore. Le anticipazioni pubblicate dal Daily Mail in esclusiva.

La storia di Kate Middleton e la sua "azione pacificatrice"

Nel libro viene raccontata la storia di Kate Middleton, quella di una ragazza che all'Università incontra un principe destinato al trono e se ne innamora. L'immagine che Jobson fa emergere di lei è di una donna matura, capace di portare serenità nella famiglia reale e di giocare un ruolo chiave nel riavvicinamento tra il marito e il padre, Re Carlo III. "Dietro quello scintillante sorriso pubblico c'è una donna volitiva, con un intelletto acuto e una tenace determinazione. Un giorno, questa ragazza della classe media del Berkshire sarà la consorte di re Guglielmo V, diventando probabilmente la prima vera regina del popolo, dal popolo. Se fosse nata cinquant'anni prima, la sua parabola sarebbe stata impensabile, pura materia per fiabe", si legge.

Secondo il giornalista, a differenza della principessa Diana, Kate è arrivata all'altare più matura, a 30 anni, e avrebbe fin da subito cercato di replicare il modello della sua infanzia felice anche con i tre figli. La principessa ha anche avuto "un'azione pacificatrice" nei rapporti tra il principe William e re Carlo, aiutando il marito a riavvicinarsi al padre dopo anni di tensioni.

Le rivelazioni sulla morte della regina Elisabetta

Negli ultimi mesi di vita, la regina Elisabetta era sempre più fragile e senza forze, tanto da far fatica persino a sollevare una teiera per riempirsi una tazza. "Lottò terribilmente con la vista che peggiorava e aveva difficoltà persino a sollevare una teiera per riempire la tazza", racconta Jobson. La sovrana non riconosceva più i membri del suo staff e anche affacciarsi sul balcone di Buckingham Palace, in occasione della fine del Giubileo di Platino, le era costato molto coraggio: "Dietro le quinte, la regina Elisabetta si sentiva terribilmente fragile. La sua ultima apparizione sul balcone di Buckingham Palace, come finale del Giubileo di Platino, ha richiesto vero coraggio, poiché soffriva costantemente di una forma di mieloma, un tumore del midollo osseo".

La rivelazione, quindi, delle cause della morte: un mieloma. Alla regina era stato diagnosticato un tumore, anche se ufficialmente non ne è mai stata data notizia, facendo passare la sua scomparsa come dovuta "all'età avanzata". A darle conforto, negli ultimi giorni, le visite regolari del figlio William, che si era avvicinato alla nonna e trasferito nell'Adelaide Cottage, poco distante da Windsor. Una decisione, spiega Jobson, presa proprio da Kate Middleton, che aveva capito quanto fosse importante per il marito esserci in un momento delicato come quello.