Nuove rivelazioni sulla tensione tra William e Meghan Markle: "Le impedì di indossare i gioielli di lady Diana" Secondo quanto contenuto nella nuova biografia di Kate Middleton, il principe William avrebbe impedito a Meghan Markle di indossare i gioielli appartenuti alla madre lady Diana nel giorno del matrimonio con Harry.

A cura di Stefania Rocco

Il rapporto tra il principe William e Meghan Markle sarebbe stato teso fin dai primissimi momenti. A confermarlo sono nuove rivelazioni contenute nella biografia “Catherine, The Princess Of Wales: The Biography”, libro scritto dall’esperto reale Robert Jobson in uscita giovedì. Le anticipazioni circolate fino a oggi – che hanno svelato la causa della morte della regina Elisabetta – fanno riferimento a un episodio verificatosi all’epoca in cui Harry aveva rivelato ai suoi familiari di stare frequentando l’attrice di Suits. William avrebbe cominciato a esprimere perplessità a proposito del legame tra il fratello e la compagna, consigliandogli di “andarci piano”. Una versione dei fatti confermata dallo stesso Harry nel libro “Spare”.

“Nella famiglia reale in pubblico sorrisi, in privato pugnalate”

Secondo Jobson, quando Harry confermò la decisione di sposare Meghan il prima possibile, il rapporto con il fratello cominciò a inasprirsi. “Quando William è stato confermato come testimone, la relazione è peggiorata”, aggiunge l’autore, “Mi è stato detto che fosse ancora preoccupato per il fatto che si sposassero. Il matrimonio a Windsor nel maggio 2018 è stato un successo spettacolare. In pubblico, la famiglia reale era tutta sorrisi, anche se in privato erano pugnalate”. Dopo l’annuncio delle nozze reali, l’erede al trono avrebbe chiesto rassicurazioni alla nonna affinché a Meghan non fosse permesso di indossare i gioielli della madre Diana durante il matrimonio. Gioielli che Meghan non indossò, a esclusione di un anello da cocktail color acquamarina sfoggiato durante il ricevimento nuziale serale. Contrariamente a quanto accaduto con Markle, a Kate fu consentito di indossare diversi dei gioielli appartenuti alla principessa del Galles, a cominciare dall’anello di fidanzamento con il quale William le chiese di sposarlo.

“William voleva che Harry si prendesse del tempo prima del matrimonio”

Secondo quanto contenuto nella nuova esplosiva biografia, William avrebbe consigliato al fratello Harry di prendersi del tempo prima di chiedere a Meghan di sposarlo, ufficialmente per dare alla donna “il tempo di adattarsi alla vita di corte”. Un consiglio che avrebbe profondamente offeso Harry, deciso a seguire i suoi desideri. Oggi i rapporti tra le due coppie reali sono praticamente inesistenti.