"Tra William e Kate ed Harry e Meghan meschinità e gelosie", la verità nel libro su Kate Middleton È uscita "Catherine, The Princess of Wales", la biografia di Kate Middleton scritta da Robert Jobson. Tra le rivelazioni più succulente, quella sui rapporti avvelenati tra i Windsor e i Duchi di Sussex. I "favolosi quattro" non sono mai esistiti.

"In un mondo sempre più complesso, tutti abbiamo bisogno di certezze". È una citazione di The Crown, frase pronunciata dall’attrice che interpreta la regina Elisabetta II. E se il libro Catherine, The Princess of Wales fosse un nuovo capitolo della serie, certamente punterebbe a scardinare ogni certezza sulla famiglia reale inglese. O almeno qualcuna. Nei giorni che hanno preceduto l'uscita della biografia scritta da Robert Jobson – celebre per lo scoop sul matrimonio tra Carlo e Camilla – qualche anticipazione era già trapelata, dalle condizioni della regina Elisabetta prima della sua dipartita, fino al legame tra Kate Middleton e il re. Tra le rivelazioni più succulenti, quella sui rapporti avvelenati tra i Windsor e i Duchi di Sussex. I "favolosi quattro" non sono mai esistiti.

William, Harry e Kate: "Avevano un buon rapporto fondato sulla fiducia"

Nel libro il rapporto tra William, Harry e Kate viene descritto quasi come idilliaco. I tre avevano unito le forze per lanciare la campagna Heads Together tramite la Royal Foundation contro lo stigma sulla salute mentale. L'iniziativa era divisa così: William si sarebbe concentrato sulla ritrosia dei giovani uomini a discutere del benessere mentale, Harry su come questo aspetto fosse cruciale nella vita dei veterani e di chi prestava servizio militare mentre Catherine si sarebbe occupata del benessere dei bambini. A sconvolgere gli equilibri, sia pubblici che privati, sarebbe stato l'inizio della storia d'amore di Harry con Meghan. Se alla stampa il fratello maggiore e la sua consorte si erano detti entusiasti della notizia, William nel faccia a faccia con Harry non aveva nascosto le sue perplessità sulla sua relazione, confidandogli che sarebbe stato meglio rallentare per "dare più tempo a Meghan per abituarsi allo stile di vita reale".

"I favolosi quattro sono stati creati dai media, nella realtà non sono mai esistiti"

Robert Jobson è certo che "i favolosi quattro" – come vennero soprannominati Harry, Meghan, William e Kate – non siano mai esistiti e che la complicità tra loro sia stata semplicemente una creazione dei media. Sembra che proprio l'arrivo di Meghan abbia scatenato "voci riguardo a piccole meschinità, persino gelosie", con Kate e William preoccupati per le eccessive attenzioni da parte dei media per la nuova coppia reale.

Harry, William, Kate e Meghan al Royal Foundation Forum del febbraio 2018

Le crepe tra i quattro erano già visibili al Royal Foundation Forum nel febbraio 2018, quando la conduttrice Tina Daheley chiese se tra loro ci fossero mai state tensioni. William ammise che si erano verificate "sane divergenze", preferendo non entrare nello specifico: "Non ricordo, sono troppe". A quei tempi assicurava che sarebbero rimasti uniti per il resto della loro vita. Spoiler? Non fu così.

I battibecchi tra Kate e Meghan prima del matrimonio con Harry

Nel libro di Jobson vengono menzionati alcuni scontri, all'apparenza innocui, tra Meghan e Kate. Tra questi, una volta in cui la principessa – a detta di Harry – fece una smorfia quando Meghan le chiese in prestito il suo lucidalabbra, cedendoglielo controvoglia. Episodio giudicato più grave, però, fu quando l'attrice americana si rivolse a Kate facendole notare di aver dimenticato un dettaglio sull'organizzazione del matrimonio (quello tra lei e Harry) perché forse era ancora provata dalla gravidanza (la principessa aveva appena dato alla luce Louis). Kate le avrebbe risposto: "Hai parlato dei miei ormoni. Non siamo così intime, non puoi parlare dei miei ormoni". Oltre a questa faccenda, William sarebbe stato fortemente contrario all'idea che per il matrimonio con Harry, Meghan indossasse i gioielli della collezione appartenuta a Diana.

Il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle

Nonostante la famiglia reale abbia cercato di mettere a tacere le indiscrezioni sugli screzi tra le due, l'autore sottolinea più volte come i sorrisi di Meghan e Kate fossero pura apparenza, una mera recita in stile Suits. Il vero punto di rottura avvenne dopo l'accusa di razzismo da parte dei Duchi di Sussex nei confronti dei Windsor. Nel comunicato del Palazzo Reale che rispondeva alle accuse si leggeva:

Le questioni sollevate, in particolare quelle della razza, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ricordi possano variare, sono presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato.

In seguito emerse che la nota fosse una versione edulcorata di quella iniziale, con William e Kate che premevano per adottare una linea più dura. In particolare fu la principessa ad essere dipinta come una razzista e, si scoprì in seguito, la frase "i ricordi possono variare" fu una sua idea.