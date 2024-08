video suggerito

Meghan Markle torna a parlare di suicidio: “Guarita da quei pensieri, ma mi auguro che nessuno li provi mai” Ospiti di CBS Sunday Morning, il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno parlato del delicato tema del bullismo online, all’interno di un progetto per supportare i genitori che hanno perso i propri figli a causa dei social. La duchessa di Sussex è anche tornata a parlare di suicidio, dopo la prima volta nel 2021: “Non vorrei mai che qualcun altro facesse i miei stessi pensieri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono stati ospiti del programma CBS Sunday Morning, nella puntata andata in onda domenica 4 agosto. Il duca e la duchessa del Sussex hanno parlato con Jane Pauley di The Parents Network, un nuovo programma promosso dalla loro associazione e dedicato ai genitori che hanno perso i figli a causa di bullismo sui social e della troppa esposizione mediatica. L'intervista è stata l'occasione per parlare dell'argomento e, per la duchessa, anche di tornare sul delicato tema del suicidio.

I duchi di Sussex parlano del bullismo online e della pericolosità dei social

Harry e Meghan sono genitori di due bambini, il principe Archie e la principessa Lilibet, che hanno rispettivamente 5 e 3 anni. La loro priorità è proteggerli da quello a cui, un domani, potrebbero andare incontro usando i social media. "Visto cosa sta succedendo online, sappiamo che c'è molto da fare in questo ambito e siamo felici di poter essere parte di un cambiamento per il bene", ha spiegato la duchessa di Sussex, incoraggiando il pubblico a mettersi nell'ottica di chiedersi "e se succedesse a mio figlio?". Anche il duca ha espresso la sua opinione in merito, concentrandosi in particolare sulla pericolosità dei social media:

Si parla sempre dei vecchi tempi in cui se i tuoi figli erano sotto il tuo tetto, sapevi cosa stavano facendo e almeno erano al sicuro. Ora invece potrebbero essere nella stanza accanto con un tablet o un telefono e nascondersi nelle loro ‘tane'. E prima che tu te ne accorga, entro 24 ore, potrebbero togliersi la vita. Siamo arrivati al punto in cui ogni genitore deve essere quasi un soccorritore, ma anche i migliori soccorritori del mondo non sarebbero in grado di riconoscere i segnali di un possibile suicidio. Questa è la parte terrificante.

Meghan Markle torna a parlare del tema del suicidio

Il suicidio è un tema molto vicino a Meghan Markle, di aveva già scelto di parlare in pubblico alcuni anni fa. In un'intervista del 2021 alla CBS, quando era incinta del figlio Archie, la duchessa aveva infatti raccontato di aver avuto pensieri suicidi. "Quando hai attraversato qualsiasi livello di dolore o trauma, credo che parte del percorso di guarigione, sicuramente del mio, sia essere in grado di essere davvero aperti al riguardo", ha spiegato Markle. Poi ha sottolineato l'importanza del parlare di quanto ha vissuto, così da poter essere di aiuto nei confronti di chi magari sta vivendo la stessa situazione:

Non vorrei mai che qualcun altro si sentisse in quel modo, che non venisse creduto o che facesse gli stessi pensieri. Se il fatto che io ne parli e dica che l'ho superato salverà qualcuno o lo incoraggerà a controllare come sta, allora ne vale la pena.