Meghan Markle vorrebbe che Harry lasciasse perdere le cause legali: "Desidera sia libero" Meghan Markle starebbe spingendo il marito Harry ad abbandonare le numerose cause legali intentate ai tabloid dopo la decisione di dimettersi dall'incarico di reale senior. La duchessa di Sussex avrebbe fatto sapere di desiderare che il marito "viva il presente".

A cura di Stefania Rocco

Meghan Markle starebbe facendo pressioni affinché il marito Harry lascia perdere le cause legali intentare contro i tabloid in seguito alla decisione di dimettersi dall’incarico di membro senior della famiglia reale britannica. Lo riporta Vanity Fair secondo cui la duchessa di Sussex avrebbe consigliato al marito di “vivere il presente” e di smetterla di inseguire i fantasmi del passato.

Il principe Harry non intende fermare la battaglia contro i tabloid

La scelta di Meghan – che sosterebbe il marito “al 100%” nonostante il desiderio di vederlo sereno e lontano da tali vicende legali – si scontra con il pugno di ferro che Harry mantiene a proposito di tale questione. Nel documentario Tabloid on Trial, trasmesso su ITV, il sua ha confermato di volere proseguire nella “missione di continuare a lottare per smascherare le tattiche illegali della stampa scandalistica britannica”. Una decisione che per Harry è diventata una questione di principio, in particolare in seguito alla sentenza emessa a dicembre dalla Corte Suprema che ha stabilito che il principe fosse stato vittima di intercettazioni telefoniche da parte di Mirror Group Newspaper.

Harry e Meghan non rientreranno in Inghilterra

La vita di Harry e Meghan non incrocerà nuovamente la Gran Bretagna, almeno non a breve. A dichiararlo è stato il duca che ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di rientrare nella patria in cui è nato: “Temo un attentato. Basta una singola persona che legge queste cose e che agisce in base a ciò che ha letto, che si tratti di un coltello o di un acido. È uno dei motivi per cui non riporterò mia moglie in questo Paese”. Harry si riferisce a quanto parte della stampa britannica scrive a proposito di Meghan, descritta in più di un’occasione come una donna crudele riuscita a imporre il proprio totale controllo sul marito.