video suggerito

La Royal Family snobba ancora Meghan Markle, nessun augurio per il suo 43esimo compleanno La famiglia reale tiene a distanza Meghan Markle e, infatti, nel giorno del suo compleanno nessuno dei membri della Royal Family le ha rivolto un messaggio di auguri. Un segno, secondo la stampa inglese, sintomo dello strappo ormai insanabile con i Duchi di Sussex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I rapporti tra di Duchi di Sussex e la Royal Family sono ormai sempre più stringati e non ci sarebbe modo di sanarli. Una delle ultime manifestazioni di questa tensione tra i due rami della famiglia reale inglese, si legge nei mancati auguri pubblici a Meghan Markle per il suo 43esimo compleanno, il 4 agosto scorso.

I mancati auguri della Royal Family a Meghan Markle

Nessun messaggio, comunicazione o post ufficiale sugli account social per omaggiare la Duchessa del Sussex in occasione del giorno in cui ha compiuto 43 anni. Un chiaro segnale, secondo alcuni, del fatto che tra Harry e la sua famiglia d'origine non ci sarebbe alcuna volontà di ricucire un rapporto che col tempo è andato via via deteriorandosi. Gli anni scorsi, infatti, l'attrice aveva ricevuto dei messaggi da parte dei membri della Royal Family o anche di altre personalità vicine alla casata reale inglese. Stando a quanto riportato dal Daily Mail sembrerebbe che gli addetti alla gestione dell'account social abbiano in calendario solo i compleanni dei membri in carica e, di fatto, Harry e Meghan non lo sono più, da quando hanno deciso di spogliarsi dei loro doveri e di occuparsi prevalentemente dei loro affari. Però, i mancati auguri anche da parte di Re Carlo III non sarebbero un buon segnale.

Re Carlo III e la regina consorte

Il rapporto difficile tra Harry suo padre e suo fratello William

Il fatto che non sia stato scritto alcun messaggio per Markle, sebbene negli anni precedenti ci fossero state della manifestazioni, anche da parte di William e Kate come fecero sia nel 2021 che nel 2022, lascia pensare che il distacco sia sempre più profondo. Di notizie in merito ad un possibile riavvicinamento, almeno tra i due fratelli, ne escono a bizzeffe, ma c'è sempre qualcosa che va a confutare quanto riportato nelle dichiarazioni precedenti. Anche i rapporti tra Harry e suo padre Carlo non sono poi ottimi, soprattutto dopo quanto emerso dalla biografia della principessa del Galles, Kate Middleton, secondo cui il sovrano avrebbe dichiarato che per Meghan non ci sarebbe stato denaro, incrinando così il loro rapporto. Eppure, in questo momento di fragilità del sovrano, suo figlio ha cercato di far sentire la sua presenza, ma da qui a parlare di un legame ristabilito c'è ancora molta strada da fare.