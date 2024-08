video suggerito

“Re Carlo disse che non aveva soldi per Meghan”, ma la Corona nega di aver escluso finanziariamente Harry Nel cuore di re Carlo ci sarebbe posto solo per Kate Middleton. Nella biografia sulla principessa di Galles si racconta come il sovrano abbia provato a stringere un legame con Meghan ma i rapporti si sarebbero incrinati per questioni economiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è più un mistero che Kate Middleton sia la prediletta di re Carlo, "la figlia che non ha mai avuto" e in un passaggio della biografia Catherine, The Princess of Wales viene sottolineato come "la loro comune disavventura li ha avvicinati ancora di più". Entrambi, infatti, hanno rivelato di avere il cancro. Di tutt'altro genere la relazione tra Carlo e Meghan. Nonostante Robert Jobson nel libro accenni al tentativo del re di creare un legame con lei, tra loro non scattò mai la scintilla. A incrinare i rapporti sarebbero state soprattuto questione economiche. D'altronde si sa, l'amore non si compra.

Harry escluso finanziariamente, la Corona nega: "Carlo ha elargito una somma considerevole"

Nelle pagine scritte da Robert Jobson, l'autore sottolinea come Carlo abbia cercato in vari modi di stringere un legame con Meghan Markle. "È così intelligente e simpatica. Rende felice Harry. Non potremmo apprezzarla di più" dichiarò il sovrano pubblicamente. La versione raccontata in seguito da Harry fu molto diversa. Il più piccolo dei fratelli Windsor affermò che il padre, all'epoca principe di Galles, gli disse "che non c'erano abbastanza soldi per Meghan perché doveva già mantenere William e Catherine". Harry reagì in modo molto duro, convinto che facesse parte dell'accordo dal momento che lui e sua moglie avevano dato il loro consenso per servire la Corona. Alcune fonti vicine alla famiglia smentiscono le sue dichiarazioni, sostenendo invece che Carlo gli avesse elargito "una somma considerevole", senza mai escluderlo finanziariamente.

Il principe Harry, il principe Carlo e il principe William durante una vacanza a Klosters, in Svizzera

"Meghan era stupita dalla disparità di trattamento tra Harry e William"

Parenti serpenti? Stando a quanto riportato nella biografia di Kate Middleton, la situazione tra i Windsor e i Duchi di Sussex potrebbero essere questa. Si racconta che una sera quando Meghan e Harry abitavano a Nottingham Cottage andarono a bere qualcosa da William e Kate. In quell'occasione l'ex attrice americana toccò con mano "la disparità tra i due fratelli", rimanendo "stupita" dalla differenza di trattamento. Una fonte vicina alla famiglia reale, rivela come fosse "irritata" dalla situazione:

Non dico che Meghan fosse gelosa, ma era sorpresa da quanto il fratello di Harry facesse una vita molto più lussuosa rispetto alla loro. Forse fu quello l'inizio di tutte le tensioni tra le due coppie.

Meghan era a conoscenza del fatto che William, in quanto erede al trono, fosse più in alto rispetto a suo marito nella gerarchia reale. Sosteneva, però, che Harry fosse comunque un membro reale e in quanto tale meritasse di più in termini materiali.