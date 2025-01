video suggerito

Perché nessun reale segue il nuovo profilo social di Meghan Markle Meghan Markle è tornata sui social con un profilo tutto suo da diverse settimane ma, almeno al momento, nessun rappresentante della Royal Family la segue: quali potrebbero essere i motivi di questa scelta? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan Markle si è trasferita stabilmente negli Stati Uniti ormai da anni, ritrovando così la totale libertà dopo il periodo trascorso a corte tra regole e divieti imposti dall’etichetta reale. Nonostante ciò, essendo sposata e avendo messo su famiglia con il principe Harry, continua a essere legatissima ai Windsor. Certo, la decisione drastica presa col marito ha generato non poche polemiche, incrinando in modo irreversibile anche i rapporti con suoceri e cognati, ma è chiaro che il grado di parentela non scomparirà mai. Qualcuno dei Royals ha cominciato a seguire l’ex Duchessa sui social? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla questione.

Perché Meghan Markle è tornata sui social

Da quando è tornata sui social qualche settimana fa a oggi, Meghan Markle con il suo profilo @meghan è riuscita a superare il milione e mezzo di followers. Per quale motivo ha voluto aprire un account Instagram proprio ora? Per sponsorizzare il suo nuovo show di cucina e lifestyle intitolato With Love Meghan (avrebbe dovuto debuttare su Netflix il 15 gennaio ma l’uscita è stata ritardata a causa degli incendi di Los Angeles). Commenti disabilitati e nessun utente seguito: l’ex Duchessa ha lasciato attiva solo la possibilità di farsi seguire e tra i followers ha già accumulato diversi volti noti dello spettacolo, da Zoe Saldana a Kris Jenner e Serena Williams.

I Royals che seguono ancora il profilo dei Sussex

Il dettaglio che non è passato inosservato? Tra i numerosissimi followers di Meghan non c’è neppure un rappresentante della Royal Family britannica. L’account ufficiale di re Carlo e della moglie Camilla segue ancora la pagina @sussexroyal, completamente abbandonata dall’ex coppia reale dopo la Megxit. Stessa cosa vale per la principessa Eugenie, per il marito di Beatrice Edoardo Mapelli Mozzi, per Sarah Feguson e Mike Tindall (genero della principessa Anna): il loro like è ancora sull’account dei Sussex e non su @meghan. Si tratterà di una scelta casuale o del tentativo di rendere ancora più evidente il dissenso con l’iniziativa social dell’ex Duchessa?