Baby Archie somiglia sempre più a papà Harry: ha ereditato i capelli rossi del principe Avete visto la foto diffusa dai Sussex per Natale? Al di là di Lilibet Diana mostrata per la prima volta in pubblico, ad attirare le attenzioni dei pubblico è stato anche il piccolo Archie. Il primogenito di Harry e Meghan ha ereditato i capelli rossi dal papà, tanto da sembrare la sua fotocopia.

A cura di Valeria Paglionico

I Sussex potranno pure essersi allontanati in modo drastico dalla Royal Family ma continuano ad attirare i riflettori su di loro proprio come se fossero ancora dei Windsor. A dimostrarlo è stata la cartolina di auguri diffusa poche ore prima del Natale 2021, nella quale i coniugi Harry e Meghan hanno posato sorridenti e spensierati in compagnia dei due figli. Se a catalizzare l'attenzione dei media è stata soprattutto Lilibet Diana (nata la scorsa estate ma mostrata solo ora per la prima volta in pubblico), in molti hanno notato un altro dettaglio super adorabile: baby Archie somiglia sempre di più al papà principe.

Harry e Archie sono due gocce d'acqua

Il marchio di fabbrica che da sempre è stato associato al principe Harry? I capelli rossi, lo contraddistinguono fin da quando da bambino appariva in pubblico al fianco della mamma Diana. I fan del fratello di William saranno lieti di sapere che il piccolo Archie li ha ereditati e man mano che cresce somiglia sempre più al papà. Certo, essendo stato immortalato con lo sguardo distratto, non è chiaro se abbia anche lo stesso sguardo e gli stessi lineamenti del principe, ma è chiaro che l'iconica chioma ginger è praticamente identica. Non sorprende, dunque, che molti utenti dei social abbiano definito il bimbo la "fotocopia" del padre.

A chi somiglia Lilibet Diana?

Cosa dire, invece, di Lilibet Diana? Al momento è ancora troppo piccola per capire a chi somiglia e soprattutto dall'unica foto a disposizione dei sudditi è davvero impossibile analizzare il viso della secondogenita di casa Sussex. I bambini, infatti, cambiano rapidamente nei primi anni di vita, dunque è difficile individuare quali sono i dettagli estetici che ha ereditato dalla mamma e dal papà. L'unica cosa certa è che sembra essere elegante e stilosa proprio come la Markle. Una volta cresciuta riuscirà a fare concorrenze alle reali britanniche?