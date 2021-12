La prima foto di Lilibet Diana: per Natale la figlia di Harry e Meghan veste in coordinato con Archie Il principe Harry e Meghan Markle hanno condiviso la loro cartolina di Natale e per la prima volta hanno mostrato in pubblico la piccola Lilibet Diana. La principessina è stata vestita in coordinato con Archie, apparso adorabile con i capelli rossi e ricci ereditati dal papà.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore al Natale e, come da tradizione, le famiglie reali di tutta Europa hanno condiviso le cartoline di auguri per i loro sudditi: i Cambridge hanno posato con i figli con degli insoliti look estivi, le principesse spagnole hanno indossato dei maglioni casual, mentre Charlene di Monaco ha diffuso semplicemente un disegno al fianco di marito e figli. Chi mancava alla lista? Harry e Meghan Markle che, sebbene abbiano detto addio ai Windsor, non hanno rinunciato a questa usanza royal. Questa mattina hanno soddisfatto tutti i loro fan e a sorpresa hanno mostrato per la prima volta in pubblico la piccola Lilibet Diana.

La cartolina di Natale di Harry e Meghan

Meghan Markle è diventata mamma per la seconda volta la scorsa estate ma fino ad ora aveva preferito tenere la bimba lontana dai riflettori. Per Natale ha deciso di fare un'eccezione: i Sussex sono apparsi al completo in un adorabile ritratto di famiglia, così da augurare con dolcezza delle buone feste a tutti i loro fan. Hanno posato a piedi nudi, il principe tiene tra le braccia il piccolo Archie, ormai diventato un ometto, mentre sua moglie gioca con la "star" di casa, la secondogenita Lilibet Diana. Naturalmente tutti gli occhi sono puntati su di lei, a prova del fatto che è lei l'unica e indiscussa principessa della famiglia.

Harry e Meghan posano con Archie e Lilibet

Nella prima foto in compagnia di Lilibet i Sussex hanno puntato tutto su dei look casual dai dettagli coordinati. Harry e Meghan hanno rinunciato agli abiti eleganti e ai completi formali, preferendo dei jeans scambiati. La Duchessa li ha abbinati a un maglioncino nero a collo alto, mentre il principe ha optato per una camicia blu portata con le maniche scorciate. I veri protagonisti dello scatto sono Archie e la sorellina, apparsi adorabili in bianco. Il primogenito (che ha ereditato i capelli rossi dal papà), ha sfoggiato una camicetta total white e dei jeans alla caviglia, mentre per Lili è stato scelto un vestitino da piccola principessa con ruches sulle maniche e sulla gonna. Il primo ritratto di famiglia di casa Sussex non sarebbe potuto essere più dolce e glamour.