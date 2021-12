Charlene di Monaco torna con i figli con lo scintillante abito oro: la cartolina di Natale è solo un disegno La famiglia reale di Monaco ha diffuso la cartolina di Natale 2021 e pe l’occasione Charlene si è riunita a marito e figli. Nonostante si tratti di uno scatto curato in ogni dettaglio, nasconde un “trucco”: non è una foto vera e propria ma solo un disegno.

Il Natale si avvicina e le Royal Family di tutta Europa stanno diffondendo le loro adorabili cartoline di auguri. I Cambridge hanno posato con i figli George, Charlotte e Louis con degli insoliti look estivi, le principesse di Spagna Leonor e Sofia si sono lasciate immortalare in versione casual con dei caldissimi maglioni colorati, chi manca all'appello? I Grimaldi del Principato di Monaco. Negli ultimi tempi si parla molto di loro, Charlene è stata a lungo lontana da marito e figli a causa di un problema di salute che l'ha costretta a rimanere in Africa per mesi e ad oggi non è ancora tornata a palazzo. Nonostante ciò, non ha rinunciato alla tradizionale cartolina natalizia, anche se ha trovato un "espediente" molto particolare per realizzarla.

La cartolina di Natale dei Grimaldi é disegnata

Charlene di Monaco è tornata a posare con il marito Alberto e con i figli Jacques e Gabriella, lo ha fatto per augurare ai sudditi un buon Natale, ma purtroppo non si tratta della tradizionale cartolina: quest'anno il classico ritratto di famiglia è solo un disegno. A diffonderlo sui social è stata la principessa in persona, nelle ultime ore lo ha condiviso sul suo profilo con tanto di toccante messaggio di auguri. La verità, però, è ben diversa da quella ritratta: Charlene continua a essere lontana dai gemelli, tanto che in molti sono tornati a preoccupasi per le sue condizioni di salute.

I look per il ritratto di famiglia disegnato

Nel disegno ogni dettaglio di stile è stato curato nei minimi dettagli: Charlene è meravigliosa in oro, indossa un lungo abito principesco con la gonna ampia e delle decorazioni gioiello sulla scollatura, mente Alberto ha il classico completo elegante in blu con tanto di cravatta. Pe quanto riguarda i bambini, Gabriella è splendida in bianco e ha una decorazione dorata tra le mani, mente Jacques è un lord con giacca blu, camicia bianca e pantaloni classici. Sullo sfondo, uno splendido albero di Natale addobbato con palline e fiocchi rossi e oro. In quanti sognano una vera reunion della famiglia reale di Monaco? L'unica cosa certa è che, che si tratti di una foto vera o semplicemente di un disegno, genitori e figli insieme sono letteralmente adorabili.