La cartolina di Natale dei reali di Spagna: le principesse Leonor e Sofia indossano i maglioni I reali di Spagna hanno diffuso la cartolina di Natale del 2021 per fare gli auguri ai loro sudditi. Hanno posato nei giardini di palazzo reale al completo, apparendo sorridenti e rilassati al termine di un anno difficile. Le protagoniste indiscusse dello scatto? Le principesse Leonor e Sofia.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e, come da tradizione, le Royal Family europee stanno rilasciando le loro cartoline di auguri. Dopo quella dei Cambridge, nella quale l'intera famiglia sfoggia degli insoliti abiti estivi, è arrivata anche quella degli spagnoli. Il 16 dicembre sul sito ufficiale della Zarzuela è stato pubblicato un ritratto inedito e ad attirare le attenzioni non è stata tanto la regina Letizia, quanto piuttosto le sue figlie, le principesse Leonor e Sofia, che per l'occasione hanno evitato gli abiti eleganti, preferendo dei più casual maglioni di lana.

I reali di Spagna riuniti per Natale 2021

Felipe VI, Letizia Ortiz e le figlie Leonor e Sofia hanno posato fianco a fianco nei giardini del palazzo reale per la tradizionale cartolina di Natale. Nello scatto dietro ci sono i capofamiglia, mentre in primo piano ci sono le principesse sedute e tutti appaiono sorridenti e rilassati. Non è stato reso noto il momento e l'autore della foto, anche se probabilmente è stata realizzata di recente, visto che la primogenita è rientrata lo scorso 10 dicembre dal Galles, dove studia in un college pensato ad hoc per gli eredi al trono. La cosa certa è che gli spagnoli hanno voluto riunire la famiglia per mostrare vicinanza ai sudditi in un anno non troppo facile.

I look per la cartolina di Natale

Per la cartolina di Natale 2021 i reali spagnoli hanno deciso di puntare su dei look casual, anche se super sofisticati. Il re Felipe ha scelto una giacca tweed con maglione bordeaux e camicia rosa, sua moglie Letizia ha optato per un cappottino bon-ton in grigio perla. Le vere protagoniste dello scatto sono però le principesse Leonor e Sofia, che hanno preferito dei semplici maglioni ai classici blazer. Leonor ha sfoggiato un pull azzurro con una stampa tipicamente invernale, mentre la sorella Sofia ha preferito la tinta unita, per la precisione un modello in beige. Le royals non sono forse adorabili anche in versione informale?