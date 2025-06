video suggerito

Dove si trova il lago “incantato” considerato uno dei luoghi più belli d’Europa Andate alla ricerca di un luogo meraviglioso da visitare la prossima estate? Ecco dove si trova il lago “incantato” considerata una delle location più belle d’Europa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In giro per il mondo esistono luoghi davvero unici nel loro genere e solo i veri viaggiatori riescono a scoprirli, visto che di solito sono fuori dagli itinerari turistici più gettonati. Tra questi c'è una location che lascia letteralmente senza fiato, tanto da essere considerata "incantata". Si tratta di un lago poco conosciuto ma che è riuscito a conquistare una menzione speciale nella classifica dei luoghi più belli d'Europa stilata da Lonely Planet: ecco dove si trova e perché andrebbe ammirato almeno una volta nella vita.

Dove si trova il lago più bello d'Europa

Si chiama lago di Bohinj, si trova in Slovenia, per la precisione nel Parco Nazionale del Triglav, ed è uno dei luoghi consigliati da Lonely Planet, il motivo? Viene considerato tra i più belli d'Europa. Si estende su 318 ettari di terreno e con la sua lunghezza di 4.350 metri e la sua larghezza di 1.250 metri è il lago più esteso del paese. Ancora poco conosciuto, visto che i turisti di solito visitano il vicino lago di Bled, vanta una bellezza incantevole capace di lasciare a bocca aperta. Circondato dalle montagne e dai boschi, è caratterizzato da meravigliose acque sui toni del blu e del verde che sembrano essere uscite da una fiaba.

Lago di Bohinj,

Cosa fare al lago di Bohinj

Cosa si può fare al lago di Bohinj? Oltre a godere della bellezza naturale e incontaminata del luogo, si può fare kayak oppure si può nuotare tra le sue acque cristalline, mentre gli amanti del trekking possono ammirarlo attraverso un sentiero escursionistico lungo 12 km che lo circonda. Per visitarlo l'ideale è soggiornare a Ukanc, una cittadina all'estremità occidentale del lago, e da lì si può prendere una funivia per raggiungere la cima di Vogel, da cui poter ammirare dall'alto l'incredibile panorama. Da non perdere, anche la cascata Savica lunga 78 metri che precipita attraverso una gola.

Lago di Bohinj,