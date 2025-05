Il borgo più bello d’Europa è italiano e sembra essere uscito da un dipinto

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

In giro per il mondo esistono luoghi davvero unici e suggestivi: solitamente sono fuori dai soliti itinerari turistici ma basta spulciare le informazione sul web per capire dove si trovano e per pianificare un viaggio per visitarli. È il caso, ad esempio, dei piccoli borghi che sembrano essere usciti da una fiaba o da un dipinto impressionista, dove ci si può godere una passeggiata tra stradine medievali acciottolate, un'atmosfera lenta e rilassata e dei meravigliosi panorami incontaminati. La cosa che in pochi sanno è che l'Italia si è confermata ancora una volta leader del settore: ecco qual è il borgo più bello d'Europa del 2025.

Qual è il borgo più bello d'Europa

Il borgo più bello d'Europa del 2025 si trova in Piemonte, per la precisione nella provincia di Alessandria, ai confini con la Lombardia. Si chiama Volpedo, conta poco più di mille abitanti ed è famoso per la sua vita lenta immersa in una bellezza rimasta incontaminata. Qui è nato Giuseppe Pellizza da Volpedo, autore del dipinto Il Quarto Stato, dunque spesso viene visitata da appassionati d'arte, studenti e fotografi. La cosa che solo in pochi si aspettano è che le sue stradine sono così splendide da mozzare il fiato, rappresentano il perfetto rifugio per chi intende sfuggire dai ritmi frenetici della città.

Volpedo

Cosa fare a Volpedo

Cosa si può fare a Volpedo? L'attività più suggestiva è passeggiare tra le stradine acciottolate, dove si ha la sensazione di vivere in una fiaba. È possibile, inoltre, ripercorrere tutti i luoghi della vita di Giuseppe Pellizza, dalla Casa-Studio nei pressi del centro storico al Museo Didattico in Piazza Quarto Stato, dove sono esposti pannelli, fotografie e studi preparatori. Gli amanti del trekking, infine, possono addentrarsi lungo il Sentiero della Montà di Bogino, un percorso che porta sulla cima della collina immortalata da Giuseppe Pellizza in uno dei suoi dipinti. In quanti sognano di fare visita al borgo più bello d'Europa?