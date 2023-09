Riapre il Disneyland Hotel di Parigi, regno delle fiabe a 5 stelle a tema principesse Il Disneyland Paris Hotel è pronto a riaprire le sue porte al pubblico e a regalare un’esperienza degna di una fiaba.

A cura di Giusy Dente

Disneyland Hotel, l’esterno

Disneyland Paris è un sogno a occhi aperti per grandi e piccini. Il parco è nato grazie a Walt Disney nel 1992, che ha voluto realizzare questo mondo fiabesco diventato in breve tempo una delle destinazioni preferite dei turisti, che vi giungono da ogni parte del mondo. Il 6 marzo 2022 ci sono stati i grandiosi festeggiamenti per il 30esimo anniversario: ora ci si sta preparando per l'inaugurazione del nuovo Disneyland Paris Hotel, pronto a riaprire le sue porte.

La hall

Com'è fatto il nuovo hotel

Disney ha pubblicato le prime immagini del Disneyland Hotel, sottoposto a un rinnovo che ha interessato gli interni, dalle camere alle suite. La struttura a cinque stelle riaprirà giovedì 25 gennaio 2024 e per gli ospiti sarà un'esperienza intensa: sarà come immergersi nel regno delle fiabe, in un mondo lussuoso pieno di riferimenti al mondo Disney e ai suoi personaggi.

L’interno di una stanza

L'hotel è stato reimmaginato in modo da portare le persone in un mondo incantato, quello dei più amati personaggi Disney. Tutte le 487 camere (346 camere Superior, 82 camere Deluxe, 41 camere Castle Club, 16 suite Signature, 1 suite principesca e 1 suite reale) sono state completamente ristrutturate in questa chiave. Il nuovo progetto le ha rese ancora più moderne ed eleganti, con riferimenti alle iconiche storie dell'universo Disney e dettagli decorativi studiati dettagliatamente.

La spa

L'esperienza immersiva nel Disneyland Hotel

Il Disneyland Hotel offre al pubblico un'esperienza immersiva completa, possibile grazie al lavoro di una squadra di professionisti chiamati da tutta Europa, che hanno lavorato al progetto ciascuno nella propria area di competenza. L'ospitalità di alto livello si coniuga alla narrazione fiabesca, così da rendere omaggio alle famose storie Disney e ai suoi elementi iconici. Per esempio: tutti i ristoranti, bar e lounge dell’hotel offriranno dolcetti e dolci a tema. Poi c'è il Royal Kids Club, dove il sogno diventa realtà: oltre a trasformandosi nei propri personaggi preferiti, si potranno incontrare Cenerentola, Frozen e tanti altri. Per il relax dei più grandi, immancabile la Disneyland Hotel Spa.

L’interno di una stanza

Tutti i riferimenti al mondo Disney

La hall dell'hotel è stata impreziosita con un enorme lampadario in cristallo di Boemia che rimanda a quello del Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Tutte le stanze e suite raccontano le storie Disney attraverso l'arredamento, gli elementi di design, le opere d'arte. Le camere Deluxe sono dotate di letti a baldacchino, degni di una principessa vera e propria. Nella Signature Suite La Bella Addormentata c'è come elemento decorativo proprio il vestito di Aurora, che cambia colore. Nella Bella e la Bestia Suite trovano posto sontuosi arredi barocchi mentre la Suite Reale Frozen è un vero e proprio Palazzo di Ghiaccio della Regina Elsa, decorato con dettagli ghiacciati.