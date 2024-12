video suggerito

Perché non ci stufiamo mai di rivedere i film di Natale Il film di Natale ci dona speranza, rassicurazione, calore; il lieto fine ci fa credere che tutto sia possibile e che i sogni si possano avverare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott.ssa Lucia Montesi psicologa e psicoterapeuta

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da Mamma ho perso l'aereo a Nightmare before Christmas, fino all'immancabile Una poltrona per due: non c'è Natale senza film di Natale. Nei palinsesti delle emittenti, durante i giorni festivi non possono mancare questi film pensati per la famiglia, da guardare tutti insieme per condividere un momento di spensieratezza. O da guardare da soli, al calduccio sotto una coperta, con una tazza di the fumante tra le mani, per chiudere in bellezza la giornata. Con gli amici, con il fidanzato: è un rituale che si ripete uguale ogni anno ed è proprio qui che risiede il grande potere di questi film. Trama senza troppi colpi di scena, personaggi stereotipati, storie tutte uguali: eppure sapere cosa ci aspetta, sapere che il buono ce la farà, sapere che la gioia del Natale vincerà su tutto, ci dà esattamente quella pace e quella speranza di cui abbiamo bisogno, per non pensare ai soliti problemi della quotidianità. Il film di Natale è la nostra isola felice, come ha confermato a Fanpage.it la psicologa e psicoterapeuta Lucia Montesi.

Cosa ci piace dei film di Natale

La ripetizione è un aspetto fondamentale dei film natalizi: "Si ripetono ogni anno e non ci stanchiamo mai di rivederli, anzi, cerchiamo di proposito di rivederli, perché è proprio la loro prevedibilità che ci piace. Sappiamo già cosa ci aspetta e questo ha un effetto rilassante, come trovarci in un rifugio sicuro e tranquillo. Ciò che è prevedibile è anche rassicurante, perché ci fa sentire di avere il controllo della situazione. Vedere i film natalizi rappresenta una tradizione e un rituale e tradizioni e rituali ci danno sicurezza. Non avendo grosse aspettative su questo genere di film, diventiamo anche più capaci di apprezzarli e di godere delle emozioni che suscitano".

Cosa cerchiamo nei film di Natale

Mentre fuori la vita quotidiana ci espone a problemi, dolori, delusioni e preoccupazioni, quando siamo in casa vogliamo solo rilassarci e lasciare fuori tutto ciò che non ci piace. Tanto, il giorno dopo lo ritroveremo identico ad aspettarci, ma finché si può tutti cerchiamo evasione. Che è esattamente ciò che i tipici film di Natale offrono, assieme alla condivisione. L'esperta ha spiegato: "I film natalizi generalmente non hanno una trama troppo complessa e impegnativa e tendono a presentare gli stessi elementi, come i temi dell’amore e della famiglia oppure la magia, personaggi stereotipati che ripropongono valori buonisti, copioni semplici e prevedibili e proprio per questo accattivanti. Ci permettono di evadere con la fantasia, immaginando luoghi fantastici e viaggiando in epoche diverse. Ci fanno ricordare i bei tempi passati, suscitando una dolce nostalgia di quando eravamo bambini e il ricordo dei Natali felici trascorsi con la nostra famiglia; ci regalano leggerezza; ci fanno ridere e commuovere, ci fanno riassaporare i valori della compassione, della generosità e della gratitudine. Riaccendono lo spirito natalizio, suscitano simpatia, trasmettono un senso di partecipazione e condivisione, sia per le tematiche che affrontano e che sono comuni a tutti gli esseri umani, sia perché sappiamo che altri milioni di persone hanno visto o stanno vedendo lo stesso film".

Leggi anche Regalare soldi a Natale: cosa dice il galateo

Tutti amiamo il lieto fine

L'aspetto che hanno in comune queste storie è uno in particolare: il lieto fine. Il protagonista supera gli ostacoli, la coppia si ritrova, la famiglia torna a sorridere: trionfano i valori positivi e questo ci rassicura, ci dona calore e soprattutto, ci fa credere che tutto sia possibile. La psicologa ha chiarito: "L’immancabile lieto fine dei film natalizi ci mostra come tutti i problemi abbiano una soluzione, non importa quanto irrealistica sia quella proposta dal film: abbiamo bisogno di crederci. Non importa quante e quali disavventure dovrà affrontare e superare il protagonista, siamo già certi dall’inizio che ce la farà, inoltre il cattivo in questi film viene sempre punito, rassicurandoci sulla possibilità di un mondo giusto. Il nostro cervello ama il lieto fine perché ci regala emozioni positive, speranza e coraggio; stimola i centri nervosi legati alla gratificazione e alla ricompensa, generando benessere. Il finale positivo ci dona conforto anche quando ci sentiamo tristi o stressati, quando abbiamo trascorso una giornata pesante, oppure quando ci sentiamo soli".

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.