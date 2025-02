Dov’è stato girato “La bambina con la valigia”: tutti i luoghi del film tv

video suggerito

Lunedì 10 febbraio, Giorno del Ricordo, va in onda su Rai 1 "La bambina con la valigia", film tv sul tema dell'esodo istriano e del massacro delle Foibe: ambientato nella città di Pola, scopriamo dov'è stata girata la pellicola.

A cura di Arianna Colzi

La bambina con la valigia

Lunedì 10 febbraio 2025 va in onda su Rai 1 "La bambina con la valigia", film tv tratto dall'omonimo romanzo di Egea Haffner e Gigliola Alvisi. Il film va in onda proprio nel Giorno del ricordo, una commemorazione celebrata proprio il 10 febbraio con l'obiettivo di ricordare l'eccidio delle foibe e dell'esodo istriano. La storia è ambientata a Pola, città della Croazia situata nella penisola istriana, nel 1944: la guerra sta per finire e gli Alleati continuano a colpire la città perché ritenuta uno dei punti di forza dell'Italia settentrionale. La bambina con la valigia racconta le vicende delle famiglia Haffner, in particolare della piccola Egea, che a partire dal 1945 dovrà fare i conti con le politiche del dittatore jugoslavo Josip Tito, che prenderà il controllo dell'Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, regioni che fino al 1944 erano italiane. La famiglia Haffner vedrà sparire in una notte il padre Kurt, che non tornerà mai più a casa.

Le location del film "La bambina con la valigia" su Rai 1

Le riprese del film tv si sono svolte nell'autunno 2025 principalmente in Friuli Venezia Giulia, regione in cui la serie è ambientata. Essendo Pola il centro della vicenda delle famiglia Haffner, le riprese del film si sono svolte anche in Croazia, visto che Pola fa parte oggi del territorio croato, istriano per la precisione.

La città di Pola

Come ha raccontato in un'intervista al Piccolo, il principale quotidiano di Trieste, il regista Gianluca Mazzella a Pola si è girato solo un giorno. La città croata e la città di Bolzano, dove Ersilia e la piccola Egea Heffner si trasferiranno dopo il rapimento del padre Kurt, sono state ricreate rispettivamente a Grado e Gorizia, entrambe in Friuli Venezia Giulia.

Gorizia

I luoghi del film a Trieste

In Friuli Venezia Giulia si è girato anche nel capoluogo, Trieste, soprattutto tra la frazione di Sistiana e la spiaggia dei Filtri di Aurisina. Si tratta di uno dei lidi naturisti più importanti del nostro Paese: è chiamata dei "Filtri" perché poco distante dalla spiaggia scorrono i torrenti che scendono dalla montagna e che, dopo il filtraggio, sfociano nella rete idrica cittadina. Qui la spiaggia è ricca di ciottoli e sassi e il mare è limpido e pulito.

La spiaggia di Sistiana