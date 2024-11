Dov’è stata girata “Libera”: tutti i luoghi della serie con Lunetta Savino

video suggerito

Lunetta Savino nei panni di Libera Orlando

Martedì 19 novembre 2024 va in onda su Rai 1 Libera, una nuova fiction che vede protagonista Lunetta Savino e Matteo Martari. La serie in otto puntate racconta le avventure di Libera Orlando (Savino), una giudice che vive a Trieste e che porta con sé ancora il lutto in seguito alla morte della figlia Bianca, scomparsa quindici anni prima in circostanze ancora da chiarire. Per far emergere la verità sulla morte della figlia, Libera si fa aiutare da Pietro (Martari), pregiudicato che la condurrà ai limiti della legalità. La serie è stata girata interamente a Trieste e fa da sfondo alle vicende di Libera e Pietro.

I luoghi della serie di Rai 1 a Trieste

Le riprese della serie Libera si sono svolte a Trieste dal settembre al dicembre 2023. Uno dei luoghi più visti della fiction è sicuramente Palazzo Carciotti, che per l'occasione si è trasformata nella Questura di Trieste. A commissionare la costruzione di questo palazzo settecentesco è stato Demetrio Carciotti, commerciante greco molto ricco alla fine del 1700. Tra gli altri edifici cardine del racconto di Libera troviamo il Palazzo di Giustizia di Trieste, già set in altre serie Rai e in cui sono state girate le scene interne al Tribunale. Costruito tra il 1912 e il 1926, è stato inaugurato nel 1929, il Palazzo costruito dall'architetto Enrico Nordio omaggia anche dal punto di vista architettonico i grandi giuristi romani, tra cui Ulpiano, Papiniano e Triboniano raffigurati nelle statue sulla terrazza.

Una delle scene girate in tribunale

Il regista Gianluca Mazzella ha definito Trieste come "l’altra grande protagonista di questa serie. Una città unica nel suo genere, dove si respira cultura e si apprezza un’eleganza di altri tempi. Città di mare, città di vento, città di cieli tersi e azzurri, città dall’architettura nobile. È stato per me un enorme piacere ambientare le scene della serie nelle sue strade e nei suoi palazzi e ho fatto di tutto per restituire al pubblico di Rai 1 tutto il suo fascino".

Piazza Unità d'Italia

Non mancano i luoghi celebri della città come Piazza dell'Unità d'Italia, il porto, lo Yatch Club, le Rive e anche luoghi meno battuti come il quartiere Melara, dove Libera va alla ricerca di Pietro e che nella serie è rinominato alveare. Il quartiere ha ospitato anche le riprese del videoclip di Tuta Gold di Mahmood.

Il quartiere Melara a Trieste

Le location in Friuli Venezia Giulia di Libera

Muggia, Monfalcone e Duino Aurisina sono solo alcuni dei comuni del Friuli Venezia Giulia che si sono trasformati in set per le riprese. Le riprese si sono spinte anche oltre confine con alcune scene che sono state girate a Lubiana, città slovena a pochi chilometri dal confine italiano.

Il Comune di Muggia