Libera, la fiction di Rai 1 con Lunetta Savino: anticipazioni, trama e cast Il 19 novembre su Rai 1 debutta la fiction Libera, con Lunetta Savino nei panni della protagonista. Al centro della trama un dramma familiare: l'apparente suicidio della figlia di LIbera, infatti, si rivelerà essere probabilmente un omicidio. La fiction è girata e ambientata a Trieste e conta un totale di otto episodi per la prima stagione, dalla durata di 50 minuti ciascuno.

A cura di Sara Leombruno

Dal 19 novembre su Rai 1 andrà in onda Libera e a interpretare la protagonista che dà il nome alla serie è Lunetta Savino. Al centro della trama il desiderio di giustizia e vendetta di una madre che ha perso sua figlia quindici anni prima. L'apparente suicidio della ragazza, però, si rivelerà essere probabilmente un omicidio. La fiction è girata e ambientata a Trieste e conta un totale di otto episodi per la prima stagione, dalla durata di 50 minuti ciascuno. Alla regia Gianluca Mazzella.

Le anticipazioni della prima puntata di Libera

La prima puntata si apre con Libera Orlando, un magistrato della sezione penale del tribunale di Trieste, che emette una sentenza contro un imputato accusato di omicidio, ribadendo il valore della legge come strumento di giustizia. Fuori dall'ambito lavorativo, Libera è una donna che convive con il dolore per la perdita della figlia Bianca, assassinata quindici anni prima in circostanze mai del tutto chiarite. Il caso venne archiviato per mancanza di prove, ma la donna è ossessionata dal desiderio di scoprire la verità. Un giorno, riceve una lettera anonima contenente un riferimento misterioso alla notte della morte di Bianca, che suggerisce che ci sia altro dietro la morte.

Il magistrato, dunque, sceglie di seguire quella pista e inizia a condurre delle indagini personali che la porteranno nella periferia di Trieste, dove incontra Pietro Zanon, un ex detenuto. L’uomo le dice di avere informazioni importanti sulla morte di Bianca, ma in cambio le chiede la sua collaborazione, a rischio di sfiorare l’illegalità. La donna accetta. Intanto, la piccola Clara trova un vecchio album di fotografie di sua madre e inizia a fare domande sul suo passato. Libera consegna a Pietro un documento trafugato dal tribunale, trasgredendo le regole che ha giurato di seguire.

La trama di Libera, la fiction con Lunetta Savino

Come anticipato, al centro della trama di Libera c'è la storia di una donna, che dà il nome alla serie, che fa il magistrato. Cerca costantemente di seguire le regole che ha giurato di rispettare ma a un certo punto deciderà di trasgredirle per scoprire la verità sulla morte di sua figlia Bianca. Quest'ultima è scomparsa quindici anni prima dei fatti narrati nella serie ma il suo apparente suicidio nasconde probabilmente un omicidio. E Libera cercherà a tutti i costi di scoprirne la verità.

Libera insieme a sua nipote Clara nella prima puntata della serie

Il cast: attori e personaggi

Questo è il cast completo degli attori che recitano nella fiction Libera, al debutto su Rai 1 da martedì 19 novembre:

Matteo Martari è Pietro Zanon

Lunetta Savino interpreta Libera Orlando

Gioele Dix veste i panni di Ettore Rizzo

Roberto Citran è Aldo Ferrero

Claudio Bigagli dà il volto a Davide Moresco

Monica Dugo è Isabella Orlando

Daisy Pieropan interpreta Clara

Matteo Martari nei panni di Pietro Zanon nella serie Libera

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La prima stagione di Libera conta un totale di otto puntate che verranno trasmesse dal 19 novembre in quattro appuntamenti su Rai 1 in prima serata. Per chi non potesse seguirle in tv c'è la possibilità di vederle anche in streaming oppure recuperarle in un secondo momento on demand su Rai Play. Ecco il calendario degli episodi:

La prima puntata (chiamata "In claris non fit interpretatio") e la seconda ("Homo faber fortunae suae") andranno in onda il 19 novembre 2024

La terza e la quarta puntata andranno in onda il 26 novembre 2024

La quinta e la sesta verranno trasmesse il 3 dicembre 2024

Il finale di stagione con la settima e l'ottava puntata andranno in tv il 10 dicembre 2024

Dove è stata girata la serie di Rai 1

Libera è stata completamente girata ed è quindi ambientata a Trieste. La sua protagonista, infatti, è un magistrato che lavora proprio nel tribunale di questa città. La prima puntata va in onda martedì 19 novembre 2024 a partire dalle 21.30 su Rai 1.