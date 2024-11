video suggerito

Lunetta Savino confida: “Sono un po’ vendicativa, sono capace di aspettare e servire la vendetta fredda” Da martedì 19 novembre in onda su Rai1 Libera, nuova serie tv con Lunetta Savino. L’attrice si è raccontata in un’intervista svelando cosa la accomuna al suo personaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da martedì 19 novembre, in onda su Rai1, Libera la serie in quattro puntate con Lunetta Savino. L'attrice interpreta una giudice penalista di origine palermitana, che da trent'anni vive a Trieste. Oltre al lavoro che svolge ogni giorno con abnegazione, Libera indaga anche privatamente per scoprire la verità su un fatto doloroso che ha sconvolto la sua vita, la morte della figlia avvenuta quindici anni prima. La versione ufficiale indica l'overdose come causa del decesso ma Libera è convinta che sia stata uccisa. Lunetta Savino ha raccontato in un'intervista di condividere un tratto caratteriale con il suo personaggio: anche lei sa essere vendicativa.

Lunetta Savino torna in TV con la serie Libera dal 19 novembre su Rai1

Lunetta Savino ha rilasciato un'intervista a Solange Savagnone per Tv, Sorrisi e Canzoni. L'attrice ha dichiarato di comprendere il desiderio di Libera di farsi giustizia da sola: "Capisco che se qualcosa non ti toma alla fine ti fai tentare". Quanto al desiderio di vendetta del suo personaggio, ha ammesso di comprendere anche quello:

Ammetto che sono un pochino vendicativa, d'altra parte ricordiamoci che sono dello Scorpione, capace di aspettare a lungo pur di servire una vendetta molto fredda, tanto che quasi l'altro non deve accorgersene…scherzo, ma mi è capitato: se qualcuno mi ha fatto del male, lo Scorpione che è in me si fa sentire.

L'attrice svela cosa la fa sentire libera

Lunetta Savino, poi, ha svelato cosa la fa sentire libera. Nel suo elenco compare anche la possibilità di dedicarsi al dolce far niente:

Poter scegliere sempre la mia vita, riuscire a non farmi condizionare troppo dagli eventi esterni, provare a tenere tutto assieme e concedermi anche delle pause in cui dedicarmi al dolce far niente. Nel vortice della vita, questa è una bella libertà. E poi mi sento libera se lo sono anche le altre donne: essere sola con questo senso di libertà è troppo poco.