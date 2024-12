video suggerito

Libera 2 si farà?: tutto quello che sappiamo sulla fiction con Lunetta Savino Martedì 10 dicembre va in onda la quarta e ultima puntata della fiction Libera, con Lunetta Savino e Matteo Martari. Di una seconda stagione la Rai non ha ancora parlato, sebbene gli ascolti buoni; eppure non mancherebbero i presupposti per i nuovi episodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella in onda martedì 10 dicembre su Rai1 è la quarta e ultima puntata di Libera, la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari, che racconta le storie della giudice Orlando che, oltre a risolvere i casi che le vengono proposti, continua le sue ricerche per trovare l'assassino di sua figlia, morta quindici anni prima. La fiction ha avuto un discreto successo da parte del pubblico, superando anche il 18% di share, ragion per cui non è da escludere che possa esserci una seconda stagione, sebbene da parte della Rai non sembrano esserci ancora informazioni chiare sulla questione. C'è da dire, però, che la chiusura della prima stagione lascerebbe spazio a nuovi sviluppi narrativi.

Libera 2 si farà: le parole degli attori

Sulla possibilità che, dopo l'accoglienza calorosa da parte degli spettatori, possa esserci la possibilità di mettere in piedi una nuova stagione, ne ha parlato anche l'attrice Monica Dugo, che nella fiction interpreta Isabella, la sorella di Lunetta Savino. Intervistata da DiLei ha sottolineato come Libera potrebbe avere tranquillamente una seconda stagione:

Libera merita di continuare, perché è stata una scommessa coraggiosa della Rai con sceneggiatura e produzione originali, nel senso che non è stata tratta da libri di successo né è un remake.

D'altra parte, il personaggio di Libera Orlando, interpretato da Lunetta Savino, avrebbe ancora molte cose da dire. Nel descriverlo, l'attrice pugliese ha raccontato: "È una donna in affanno, che affronta sfide molto difficili: mi fa pensare a una moderna Ulisse in gonnella. È una donna in carriera che deve seguire anche la nipote adolescente e che vive dei sensi di colpa nei confronti della figlia perché si considera una madre che non è mai stata abbastanza presente".

Le anticipazioni di Libera 2

Tanti, quindi, sarebbero gli punti narrativi per una possibile seconda stagione, considerando che si tratta di un prodotto che metterebbe alla prova gli sceneggiatori, chiamati a tessere nuove trame e, inoltre, la fine della storia non sembra rappresentare una risoluzione vera e propria. Non resta che aspettare la decisione finale da parte della Rai che, quindi, dovrà valutare se dare spazio ad un secondo capitolo o meno.